Il 77Â° Premio Michetti assegnato allâ€™unanimitÃ  agli artisti Eva & Franco Mattes

Il 77Â° Premio Michetti Ã¨ stato assegnato all'unanimitÃ al duo Eva & Franco Mattes per l'opera Are You Still There? (2025), video generato con intelligenza artificiale che affronta con ironia e profonditÃ critica le trasformazioni dell'identitÃ , della sorveglianza e delle dinamiche del potere nell'ecosistema digitale.

La giuria â€“ presieduta da Cristiana Perrella, critica, curatrice e direttrice del museo MACRO, e composta da Andrea Viliani, curatore e coordinatore della Digital Heritage Gateway Platform (DHGP) per il Ministero della Cultura e la Direzione Generali Musei, Carla Subrizi, docente all'UniversitÃ La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione Baruchello; Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm e Pier Luigi Sacco, presidente della Fondazione Michetti â€“ ha cosÃ¬ motivato la scelta: Â«Per la ricerca anticipatrice che intreccia media art, performance, installazione e pratiche di rete; per il rigore critico con cui indagano le trasformazioni dell'identitÃ , dell'immagine, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nella cosmovisione digitale; e per la capacitÃ di coniugare ironia, profonditÃ concettuale, innovazione formale e dimensione emozionale nell'affrontare alcune delle questioni centrali della contemporaneitÃ , ampliando i confini delle pratiche artisticheÂ»

La giuria ha, inoltre, attribuito una menzione speciale a Danilo Correale per Equivalent Units (2017), riconoscendone la sensibilitÃ creativa e il rigore interdisciplinare nell'analisi delle trasformazioni del lavoro, delle economie contemporanee e delle strutture sociali. Attraverso video, installazioni e pratiche partecipative, Correale sviluppa una ricerca capace di tradurre esperienze profondamente radicate nella realtÃ in una riflessione critica sul presente.

La cerimonia di premiazione ha inaugurato COSMOVISIONS, la mostra della 77Âª edizione del Premio Michetti, aperta al pubblico dal 26 luglio al 13 settembre 2026 al Museo Michetti di Francavilla al Mare. Curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi, l'esposizione riunisce venti artisti italiani e internazionali con quarantotto opere tra installazioni, video e lavori multimediali che riflettono sulle profonde trasformazioni introdotte dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie digitali, interrogando il rapporto tra innovazione, ecosistema umano e ambiente naturale.

Fondato nel 1947, il Premio Michetti Ã¨ uno dei piÃ¹ autorevoli riconoscimenti dedicati all'arte contemporanea in Italia e il secondo piÃ¹ longevo dopo la Biennale di Venezia. Da quasi ottant'anni accompagna l'evoluzione della ricerca artistica nazionale e internazionale, confermandosi un luogo di confronto tra linguaggi, visioni e generazioni.

Con questa edizione il Premio Michetti conferma la propria vocazione di osservatorio privilegiato sulla ricerca contemporanea, mettendo in dialogo le pratiche artistiche con i grandi cambiamenti del presente. Un'impostazione che rinnova lo spirito pionieristico di Francesco Paolo Michetti, tra i primi artisti italiani a intuire il potenziale del dialogo tra arte e innovazione tecnologica, allora rappresentata dalla fotografia e oggi dalle tecnologie digitali e dall'intelligenza artificiale.

Per questa edizione COSMOVISIONS propone un percorso articolato in due sezioni affidate ai curatori Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi.

Gli artisti selezionati da Nicolas Bourriaud sono: Jacopo Belloni, Benni Bosetto, Danilo Correale, Binta Diaw, Irene Fenara, Diego Gualandris, Viola Leddi, Romana Londi, Lorenza Longhi e Agnes Questionmark.

Gli artisti selezionati da Massimiliano Scuderi sono: S()fia Braga, Carola Bonfili, Alex Chalmers, Silvia Dal Dosso, Federica Di Pietrantonio, Eva Gold, Massimo Grimaldi, Lorem, Eva & Franco Mattes e Matteo Nasini.

Attraverso linguaggi che spaziano dall'installazione al video, dalla scultura ai media digitali, COSMOVISIONS propone una riflessione sulle nuove forme di coesistenza tra esseri umani, tecnologie e ambiente, restituendo una pluralitÃ di prospettive sul presente e sui possibili scenari futuri.

La mostra sarÃ aperta al pubblico dal 26 luglio al 13 settembre 2026 negli spazi del Museo Michetti â€“ MuMi di Francavilla al Mare.

DICHIARAZIONI

Nicolas Bourriaud, curatore della mostra

Â«La mia sezione di Cosmovisions riunisce artisti e artiste che si concentrano su un universo vivente, contrapponendo la loro fragilitÃ (troppo) umana e un modo di pensare relazionale alla pura razionalitÃ del mondo digitale.Â»

Massimiliano Scuderi, curatore della mostra

Â«Una generazione di artisti cresciuti nel mondo digitale trova nellâ€™intelligenza artificiale il suo nuovo interlocutore, creando mondi ibridi in cui lâ€™identitÃ e la fragilitÃ del vivere contemporaneo sono il centro delle loro ricerche.Â»

Luisa Russo, Sindaca di Francavilla al Mare

Â«Il Premio Michetti Ã¨ uno dei simboli piÃ¹ prestigiosi della nostra cittÃ e un motivo di grande orgoglio per tutta la comunitÃ . Essere il secondo premio d'arte piÃ¹ longevo d'Italia, dopo la Biennale di Venezia, testimonia il valore di una storia che continua a guardare al futuro. Investire nella cultura significa investire nello sviluppo del territorio: significa attrarre visitatori, valorizzare le nostre eccellenze e generare opportunitÃ economiche. Il Museo Michetti e il Premio rappresentano un patrimonio che continueremo a sostenere con convinzione.Â»

Cristina Rapino, Assessora alla Cultura di Francavilla al Mare

Â«La 77Âª edizione del Premio Michetti rinnova una tradizione che rende Francavilla al Mare un punto di riferimento per l'arte contemporanea. Il Museo Michetti Ã¨ il luogo ideale per ospitare una manifestazione che da decenni mette in dialogo storia, ricerca e creativitÃ . Ãˆ un appuntamento che valorizza la nostra identitÃ culturale e conferma il ruolo della cittÃ nel panorama artistico nazionale.Â»

Stefania Antonucci, Segretario Generale Fondazione Michetti