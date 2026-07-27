Festa del Ritorno 2026, il Premio Silvio Petroro al Prof. Domenico Genovesi

Vasto si prepara a vivere uno degli appuntamenti piÃ¹ significativi della sua estate con la 51Âª Festa del Ritorno, in programma domenica 2 agosto 2026, alle ore 20.45, presso l'Arena "Ennio Morricone".

L'evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, Ã¨ organizzato dall'Associazione Pro Emigranti Abruzzesi, in collaborazione con lâ€™Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto e con la consolidata direzione artistica di Muzak Eventi.

Da oltre cinquant'anni la Festa del Ritorno rappresenta un momento di incontro tra la comunitÃ vastese e gli abruzzesi che vivono e lavorano fuori regione o all'estero, celebrando il valore delle radici, dell'identitÃ e del legame con la propria terra.

Momento centrale della manifestazione sarÃ la cerimonia di consegna del Premio "Silvio Petroro", istituito in memoria del fondatore dell'Associazione Pro Emigranti Abruzzesi, che dedicÃ² la propria vita al sostegno delle comunitÃ abruzzesi nel mondo e alla promozione dei valori dell'emigrazione. Il riconoscimento, costituito da una riproduzione del Monumento all'Emigrante e da un assegno di 5.000 euro, destinato dal premiato a finalitÃ sociali, culturali o morali, viene conferito ogni anno a personalitÃ che, con il loro operato, hanno dato prestigio all'Abruzzo in Italia e nel mondo. Per l'edizione 2026, la Giuria ha scelto di conferire il Premio al Prof. Domenico Genovesi. Profondamente legato alla sua terra d'origine, Ã¨ oggi una delle figure piÃ¹ autorevoli della Radioterapia Oncologica italiana. Professore Ordinario presso l'UniversitÃ "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e Direttore della U.O.C. di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Chieti, ha dato un contributo di primo piano alla ricerca, all'innovazione delle cure e alla formazione di intere generazioni di specialisti. Con questo riconoscimento, l'Associazione Pro Emigranti Abruzzesi intende rendere omaggio a una delle personalitÃ piÃ¹ rappresentative della sanitÃ abruzzese, il cui percorso professionale ha saputo coniugare ricerca, assistenza, innovazione e formazione, contribuendo in maniera significativa a dare prestigio all'Abruzzo nel panorama della medicina italiana e internazionale.

A testimonianza della sensibilitÃ umana e sociale che ha sempre caratterizzato il suo percorso professionale, il Prof. Genovesi ha annunciato che devolverÃ l'importo del Premio all'Associazione "Il Tratturo â€“ Una Strada per la Vita", Ente del Terzo Settore da lui cofondato nel 2009, che sostiene il Reparto di Radioterapia Oncologica di Chieti attraverso progetti di ricerca, umanizzazione delle cure e supporto ai giovani ricercatori.

Come da tradizione, alla cerimonia seguirÃ un momento dedicato allo spettacolo con il concerto di "Lui e gli Amici del Re", apprezzata Tribute Band di Adriano Celentano, che proporrÃ al pubblico un coinvolgente viaggio musicale attraverso i piÃ¹ grandi successi del celebre artista italiano. La serata vedrÃ inoltre la partecipazione del Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto", storica formazione corale della cittÃ .

Â«La Festa del Ritorno Ã¨ uno degli eventi che meglio raccontano l'identitÃ della nostra comunitÃ e il profondo legame che unisce Vasto e l'Abruzzo ai propri figli nel mondo. Rappresenta un'occasione preziosa celebrare le nostre radici e rendere omaggio a donne e uomini che, con le loro competenze e lâ€™impegno, danno lustro alla nostra terra. Il conferimento del Premio "Silvio Petroro" al professor Domenico Genovesi riconosce il valore di una carriera al servizio della ricerca, della medicina e delle personeÂ», dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna. A condurre la manifestazione saranno i giornalisti Paola Cerella e Gianni Quagliarella, accompagnando il pubblico in una serata che unirÃ memoria, riconoscimento del merito e spettaco