Via libera all'assestamento di bilancio in Consiglio comunale a San Salvo

Il Consiglio comunale di San Salvo ha dato oggi il via libera allâ€™assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per lâ€™esercizio 2026, insieme allo stato di attuazione dei programmi.

Lâ€™esito della seduta conferma un dato politico importante: il Comune di San Salvo ha i conti in ordine e puÃ² continuare a investire sulla cittÃ , garantendo servizi e portando avanti il programma di governo.

Â«Quello di oggi â€“ sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis â€“ Ã¨ un passaggio che conferma la soliditÃ della nostra gestione amministrativa. Abbiamo mantenuto in equilibrio i conti del Comune senza rinunciare agli investimenti e agli interventi necessari per San SalvoÂ».

Le risorse disponibili consentono infatti di continuare a sostenere la manutenzione delle strade, gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, il lungomare, i parchi e le aree attrezzate, oltre agli interventi necessari sul patrimonio comunale.

Grande attenzione viene confermata anche per i servizi sociali, per le famiglie, per le persone con disabilitÃ , per lâ€™asilo nido e per tutti quei servizi che rappresentano una parte fondamentale dellâ€™azione dellâ€™Amministrazione.

Prosegue inoltre lâ€™impegno per la manutenzione della cittÃ e la sicurezza del territorio, con interventi sugli edifici comunali e scolastici e il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Â«La nostra idea di amministrazione â€“ continua il sindaco â€“ Ã¨ quella di una cittÃ che cresce mantenendo i conti in ordine. Vogliamo continuare a investire, migliorare i servizi e dare risposte concrete ai cittadini, senza compromettere la soliditÃ finanziaria del ComuneÂ».

Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio comunale rappresenta quindi, secondo lâ€™Amministrazione, la conferma di una gestione responsabile che mette insieme equilibrio finanziario e capacitÃ di realizzare interventi concreti.

Â«Abbiamo scelto di governare con responsabilitÃ , ma anche con la capacitÃ di guardare avanti. I conti in ordine non sono un punto di arrivo, ma lo strumento che ci permette di continuare a lavorare per San Salvo e per la sua comunitÃ . Questo Ã¨ il nostro impegno: garantire i servizi, sostenere le famiglie e continuare a investire sul futuro della cittÃ Â».