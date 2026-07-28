Grande appeal per 'Ventricina & Bollicine' a Scerni

Una straordinaria partecipazione di pubblico e una grande atmosfera di festa hanno accompagnato l’edizione di “Ventricina & Bollicine”, evento che ha animato il centro di Scerni trasformandolo in un luogo di incontro, convivialità e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La manifestazione ha saputo raccontare e promuovere uno dei prodotti simbolo del Vastese, la Ventricina, accompagnandola con una selezione di vini e bollicine di qualità, in un percorso enogastronomico capace di unire tradizione, cultura e promozione territoriale.

Il sindaco Daniele Carlucci e l’Amministrazione comunale esprimono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, con un particolare riconoscimento alla Associazione Ventricina del Vastese, per il prezioso lavoro di tutela, promozione e valorizzazione di un prodotto identitario della nostra terra, e ai Sommelier dell’AIS Abruzzo, per la professionalità e la competenza messe a disposizione nella presentazione e degustazione delle eccellenze vitivinicole abruzzesi. Un ringraziamento speciale va inoltre all’organizzazione dell'Associazione Lucene, che con passione, cura e capacità organizzativa ha saputo realizzare una serata di grande qualità.

"Il successo di “Ventricina & Bollicine” dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra associazioni, realtà professionali, produttori e istituzioni sia fondamentale per valorizzare le nostre eccellenze – dichiara il sindaco –. Ringrazio tutti i volontari, gli operatori, le attività coinvolte e soprattutto i tanti cittadini e visitatori che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a rendere questa serata indimenticabile. Continueremo a sostenere iniziative capaci di promuovere la nostra identità, i nostri prodotti e il nostro territorio".