Â«Londra oltre la BrexitÂ», lâ€™associazione MeD â€“ Mari e Deserti presenta il libro del giornalista Enrico Franceschini

SarÃ piazza Garibaldi a Casalbordino ad ospitare il secondo evento dellâ€™estate 2026 dellâ€™associazione Med Mari e Deserti. Appuntamento alle ore 21 mercoledÃ¬ 29 luglio.
Ospite dellâ€™associazione sarÃ Enrico Franceschini, fine giornalista e scrittore, firma storica del quotidiano la Repubblica e noto corrispondente dalle piÃ¹ importanti sedi estere, che torna a Casalbordino con un nuovo avvincente romanzo su un tema di stringente attualitÃ . Durante lâ€™incontro Franceschini dialogherÃ con la presidente dellâ€™associazione Lucia Valori.
Â«Londra oltre la Brexit â€“ Dieci anni dopo, tra storia, politica e gialloÂ» il titolo della serata.