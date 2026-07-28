Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Â«Londra oltre la BrexitÂ», lâ€™associazione MeD â€“ Mari e Deserti presenta il libro del giornalista Enrico Franceschini

Appuntamento in piazza Garibaldi a Casalbordino

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

SarÃ  piazza Garibaldi a Casalbordino ad ospitare il secondo evento dellâ€™estate 2026 dellâ€™associazione Med Mari e Deserti. Appuntamento alle ore 21 mercoledÃ¬ 29 luglio.

Ospite dellâ€™associazione sarÃ  Enrico Franceschini, fine giornalista e scrittore, firma storica del quotidiano la Repubblica e noto corrispondente dalle piÃ¹ importanti sedi estere, che torna a Casalbordino con un nuovo avvincente romanzo su un tema di stringente attualitÃ . Durante lâ€™incontro Franceschini dialogherÃ  con la presidente dellâ€™associazione Lucia Valori.

Â«Londra oltre la Brexit â€“ Dieci anni dopo, tra storia, politica e gialloÂ» il titolo della serata. 

Condividi su:

Seguici su Facebook