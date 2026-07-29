"Una notte speciale di festa ed inclusione", l'appuntamento al Baja Village

Musica, divertimento e integrazione sociale si fondono per dar vita a un appuntamento speciale dell'estate vastese.

Sabato 1Â° agosto, a partire dalle ore 23:30, il Baja Village di Vasto ospiterÃ "Una notte speciale di festa ed inclusione!", una serata evento ideata per promuovere i valori dell'inclusione attraverso il linguaggio universale del ritmo e della condivisione.

La colonna sonora della serata sarÃ affidata al format reggaeton e urban "SeÃ±orita - Most Iconic Party", pronto a far ballare la pista con la sua energia travolgente sotto lo slogan guida dell'iniziativa: "Quando la musica unisce, il cuore balla al medesimo ritmo".

L'evento Ã¨ il frutto di un'importante sinergia tra numerose realtÃ associative e istituzionali del territorio. L'iniziativa Ã¨ promossa da Anffas Vasto, Rotary Club Vasto e Interact Vasto, con la preziosa collaborazione del Consorzio Vivere Vasto Marina e il patrocinio del Comune di Vasto attraverso l'Assessorato allo Sport e l'Assessorato alle Politiche Sociali.

L'obiettivo dell'iniziativa Ã¨ dimostrare come anche i luoghi di ritrovo e della movida giovanile possano trasformarsi in spazi di accoglienza, abbattimento dei pregiudizi e piena partecipazione, offrendo a tutti un'opportunitÃ di festa serena, partecipata ed equa.

'invito a partecipare Ã¨ aperto a tutta la cittadinanza, ai giovani, alle famiglie e ai turisti presenti in zona per vivere insieme una serata indimenticabile all'insegna dell'amicizia e dell'inclusione