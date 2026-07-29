'Summer Jazz' a San Salvo, appuntamento conclusivo in piazza San Vitale

Si conclude questa sera la terza edizione di Summer Jazz San Salvo, il format pensato dall’Ufficio Cultura, diretto dalla consigliera Maria Travaglini, che ha portato in città musica, talento e grandi protagonisti del panorama jazz.

Appuntamento dalle ore 21 di mercoledì 29 luglio in piazza San Vitale.

Sul palco Emilia Zamuner Duet, con Emilia Zamuner e Massimo Moriconi e special guest Gianluca Nanni, per una serata all’insegna delle sonorità jazz e della grande musica.

Cantante e musicista, Emilia Zamuner vanta una straordinaria carriera: laureata con lode in musica Jazz al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, vincitrice nel 2016 del Premio Internazionale Massimo Urbani, finalista all’Ella Fitzgerald Competition di Washington e protagonista di importanti festival e prestigiose collaborazioni. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco, tra gli altri, con Bobby McFerrin e ha aperto il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea di Napoli.

Un appuntamento speciale, organizzato dall’Associazione Culturale Live Music, per chiudere in bellezza un percorso dedicato alla musica e alla cultura.