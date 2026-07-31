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Si accende l'estate sotto il cielo di Cupello

redazione
Appuntamenti
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Due appuntamenti di rilievo nell'estate a Cupello.
 
VenerdÃ¬ 31 luglio | LA NOTTE MAGICA
Torna un classico dellâ€™estate cupellese. Piazza Garibaldi si trasformerÃ  in una discoteca a cielo aperto per tutta la notte, con i giovani di Cupello grandi protagonisti. Per iniziare concerto dei Nevada, e poi il party Sapore di Mare!

Domenica 2 agosto | ORDINE ZERO con gli ZERO ASSOLUTO
Nuova edizione di Ordine Zero: super ospiti a Cupello gli Zero Assoluto, duo pop della musica italiana che farÃ  tappa nel nostro paese per regalarci una serata di musica e di grandi emozioni.

Vi aspettiamo a Cupello!

 
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