Si accende l'estate sotto il cielo di Cupello

Due appuntamenti di rilievo nell'estate a Cupello.
VenerdÃ¬ 31 luglio | LA NOTTE MAGICA
Torna un classico dellâ€™estate cupellese. Piazza Garibaldi si trasformerÃ in una discoteca a cielo aperto per tutta la notte, con i giovani di Cupello grandi protagonisti. Per iniziare concerto dei Nevada, e poi il party Sapore di Mare!
Domenica 2 agosto | ORDINE ZERO con gli ZERO ASSOLUTO
Nuova edizione di Ordine Zero: super ospiti a Cupello gli Zero Assoluto, duo pop della musica italiana che farÃ tappa nel nostro paese per regalarci una serata di musica e di grandi emozioni.
Vi aspettiamo a Cupello!
Torna un classico dellâ€™estate cupellese. Piazza Garibaldi si trasformerÃ in una discoteca a cielo aperto per tutta la notte, con i giovani di Cupello grandi protagonisti. Per iniziare concerto dei Nevada, e poi il party Sapore di Mare!
Domenica 2 agosto | ORDINE ZERO con gli ZERO ASSOLUTO
Nuova edizione di Ordine Zero: super ospiti a Cupello gli Zero Assoluto, duo pop della musica italiana che farÃ tappa nel nostro paese per regalarci una serata di musica e di grandi emozioni.
Vi aspettiamo a Cupello!