Cinquantâ€™anni di matrimonio: Costanza Grifa e Biagio Savino, una vita benedetta giorno dopo giorno

Il 29 luglio 2026, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo, una celebrazione che ha ricordato che la fedeltÃ Ã¨ ancora possibile, che lâ€™amore puÃ² attraversare il tempo senza perdere la sua voce.

Costanza Grifa e Biagio Savino hanno celebrato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, un sacramento vissuto insieme al Dio vivente, un cammino che ha saputo custodire la grazia dei giorni semplici e la forza delle tempeste superate insieme.

A benedirli Ã¨ stato il parroco don Raimondo Artese, che giÃ in tantissime altre occasioni ha accompagnato coppie della comunitÃ nel rinnovare le loro promesse, ricordando che il matrimonio Ã¨ una vocazione che si rinnova ogni mattina, come un sÃ¬ che non smette di fiorire, un sacramento che si compie nella fedeltÃ quotidiana, nei gesti semplici e nella capacitÃ di custodire lâ€™altro come un dono. A benedire questa festa comunitaria câ€™era anche don Vincenzo Giorgio e don Victor Tumwebaze.

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