H20 Sport a Roma: conto alla rovescia per i Campionati Italiani

Saranno 12 gli atleti individuali e quattro le staffette per un totale di 14 atleti a rappresentare lâ€™H2O Sport ai Campionati Italiani di Categoria Enel, ultimo grande appuntamento della stagione agonistica in programma allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma.

La manifestazione, successiva ai successi del Settecolli e degli Europei Juniores di Salvamento, si svolgerÃ in due fasi: dal 31 luglio al 2 agosto sarÃ protagonista la categoria Ragazzi; dal 4 allâ€™8 agosto toccherÃ invece a Juniores, Cadetti e Seniores, con batterie alle 9 e finali alle 17. In totale saranno 1.482 gli atleti in gara, in rappresentanza di 286 societÃ .

Lâ€™H2O Sport si presenta con una delegazione numerosa e competitiva, frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione. Per la societÃ biancorossa si tratta della partecipazione piÃ¹ ampia di sempre a un Campionato Italiano di Categoria, un traguardo che testimonia la crescita costante del movimento e la qualitÃ del percorso intrapreso. Lâ€™obiettivo Ã¨ confermarsi tra le realtÃ di riferimento del nuoto nazionale, puntando sia sui risultati individuali sia sulle staffette.

Tra i Ragazzi 14 anni riflettori su Manuel Pietrangelo, impegnato nei 50 stile libero.

Nella categoria Ragazzi gareggeranno Umberto Zitti nei 50 stile libero e Ilario Menna, iscritto a 100 e 200 rana, 200 misti e 200 stile libero. Nei 50 e 100 farfalla saranno in vasca Jerry Serafino e Lorenzo Aiello, mentre Jacopo De Lena nuoterÃ i 200 dorso. Mentre si sono qualificati per partecipare alle staffette Gabriele Marchetta e Stefano Alfieri. Tra le ragazze spazio ad Asia Amore (100 farfalla e 200 stile libero) e Solidea Tranquillo (200 rana).

Attesa anche per le tre staffette maschili qualificate: la 4Ã—100 mista con De Lena, Menna, Serafino e Alfieri; la 4Ã—100 stile libero con Alfieri, Menna, De Lena e Aiello; e la 4Ã—200 stile libero con Menna, Marchetta, Alfieri e De Lena.

Tra gli Juniores sarÃ Lorena Visan a difendere i colori della societÃ del presidente Massimo Tucci nei 50 e 100 farfalla.

Nei Cadetti gareggeranno Alessia Angelicola (50 e 100 stile libero), Sofia Cavina (50 dorso) e Sofia Silvaroli (100 e 200 rana). Grande attenzione anche alla 4Ã—100 mista femminile, quarta staffetta qualificata e accreditata del sesto tempo di iscrizione: Cavina, Silvaroli, Visan e Angelicola proveranno a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Con 12 atleti individuali e quattro staffette, per un totale di 14 presenze complessive, lâ€™H2O Sport si presenta ai Campionati Italiani di Categoria con numeri che confermano la crescita del movimento biancorosso e la qualitÃ del lavoro dello staff tecnico composto dagli allenatori Michele Mucci, Giorgio Petrella, Paolo di Lullo e Vincenzo Palladino.