Addio a Enzo Giammarino, il saluto della Confesercenti

Ci ha lasciati troppo presto Enzo Giammarino, fra i fondatori di Confesercenti in Abruzzo.

Prima nella sua Lanciano, poi come segretario provinciale di Chieti, e poi come direttore regionale, Giammarino Ã¨ stato fra i protagonisti della vita dell'associazione e della rappresentanza imprenditoriale in Abruzzo, dedicandovi anima e corpo.

La sua grande passione e competenza Ã¨ stata sempre la promozione turistica. Fra i primissimi aveva creduto nelle innovazioni del turismo: nel 1992 aveva istituito la prima borsa internazionale dedicata al turismo natura, Ecotur, e con Enotria aveva colto la crescita di interesse nel turismo gastronomico, fino al Cammino dell'Apostolo Tommaso, anticamera del turismo religioso in Abruzzo che aveva messo insieme Enti locali e arcidiocesi di tutta la regione.

Diversi gli incarichi istituzionali ricoperti negli anni, dal Consiglio comunale di Lanciano alla Camera di commercio, dalla vicepresidenza dell'Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo all'Isnart.

Alla moglie Teresa, ai figli Nico e Sara, a tutti i suoi cari l'abbraccio della famiglia Confesercenti.