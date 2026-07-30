Una colonna portante dell'Ufficio Amministrativo del Commissariato di Vasto va in pensione: il saluto a Maria Nicoletta Lupacchino

Dopo una lunga e apprezzata carriera al servizio dello Stato, Maria Nicoletta Lupacchino, storica impiegata civile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto, conclude il proprio percorso lavorativo raggiungendo il meritato traguardo della pensione.

Per molti anni ha rappresentato una vera colonna portante dell'Ufficio Amministrativo del Commissariato, distinguendosi per l'elevata professionalità, la competenza, il senso del dovere, la disponibilità e la discrezione con cui ha sempre svolto il proprio lavoro.

Punto di riferimento per Dirigenti, appartenenti alla Polizia di Stato e colleghi dell' Amministrazione Civile dell' Inferno, Maria Nicoletta Lupacchino ha contribuito in maniera determinate all' efficienza dell' attività amministrativa del Commissariato, guadagnandosi la stima e l' affetto di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lei.

“ Con il pensionamento di Maria Nicoletta -dichiara il Dirigente del Commissario di P.S. di Vasto Vice Questore Pasquale Marcovecchio - il Commissariato di Vasto saluta una professionista emplare e una persona di grandi qualità umane. La sua dedizione al lavoro, la competenza e il costante spirito di servizio hanno rappresentato un esempio per tutti. A nome personale desidero rivolgere il più sentito ringraziamento per quanto ha saputo offrire all'Amministrazione e ai colleghi nel corso della sua lunga carriera, unitamente agli auguri più sinceri per una nuova stagione di vita ricca di serenità, salute e soddisfazione”.

Alla Maria Nicoletta Lupacchino giungono i più sentiti auguri per il meritato pensionamento, con la certezza che il ricordo della sua professionalità, della sua disponibilità e della sua umanità resterà vivo nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto.