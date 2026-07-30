Cena sociale estate 2026 Associazione Arma Aeronautica Vasto e imminente Raduno nazionale

Come consuetudine, immersi nell'incantevole scenario del Castello Caldoresco di Vasto, anche questa estate 2026 i Soci dell'Associazione Arma Aeronautica Vasto hanno voluto incontrarsi, mercoledÃ¬ 29 luglio, per trascorrere insieme una serata nel segno del legame che li unisce nell'AAA e nella passione per l'Arma Azzurra.

Il Presidente Lgt. (c) Ciro Confessore, insieme ai Vice Presidenti e al Direttivo, ha voluto ringraziare tutti i Soci effettivi, aggregati, familiari e simpatizzanti per la loro costante dedizione e l'attaccamento all'AAA e all'Aeronautica, sentimenti che permettono di realizzare tante importanti attivitÃ culturali a tema aeronautica a beneficio della comunitÃ intera. Confessore ha chiuso la serata augurando buone vacanze estive a tutti e ricordando il prossimo importante appuntamento del Raduno Nazionale AAA nella cittÃ di Salerno a settembre.

(Segreteria AAA Vasto)