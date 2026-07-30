Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Scalza', a Vasto l'omaggio a Ornella Vanoni

redazione
Musica e spettacolo
Condividi su:
Appuntamento nella serata di venerdì 31 luglio, dalle ore 21, ai Giardini d'Avalos di Vasto, per “Scalza”, reading musicale dedicato a Ornella Vanoni.
 
A proporlo è l'Università delle Tre Età di Vasto, con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura.
 
Un viaggio intimo tra le sue canzoni e i testi che hanno segnato la storia della musica italiana. Un omaggio a un'artista senza tempo, alla sua classe e alla sua straordinaria libertà”.
 
Sul palco: Gabriella Profeta (voce), Arcangelo Trabucco (piano), Nicola Di Camillo (contrabbasso) e Andrea Giovannoli (batteria).
 
Ingresso libero.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Condividi su:

Seguici su Facebook