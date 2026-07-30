'Scalza', a Vasto l'omaggio a Ornella Vanoni

Appuntamento nella serata di venerdì 31 luglio, dalle ore 21, ai Giardini d'Avalos di Vasto, per “Scalza”, r eading musicale dedicato a Ornella Vanoni.

A proporlo è l'Università delle Tre Età di Vasto, con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura.

“Un viaggio intimo tra le sue canzoni e i testi che hanno segnato la storia della musica italiana. Un omaggio a un'artista senza tempo, alla sua classe e alla sua straordinaria libertà”.

Sul palco: Gabriella Profeta (voce), Arcangelo Trabucco (piano), Nicola Di Camillo (contrabbasso) e Andrea Giovannoli (batteria).