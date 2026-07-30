NovitÃ  in casa Sporting San Salvo: Elena D'Annunzio presidente, Andrea Daniele segretario generale

Lo Sporting San Salvo comunica lâ€™avvenuto passaggio di consegna della dirigenza: Elena Dâ€™Annunzio presidente e Andrea Daniele segretario generale.
Questo il nuovo assetto societario che gestirÃ la squadra Amatori e il Calcio a 5.
Lâ€™Academy, invece, stringe lâ€™accordo con la Us San Salvo diventando settore giovanile ufficiale confermando lâ€™intero Staff di allenatori e collaboratori; i ruoli gestionali saranno affidati a:
Nicola Cilli - direttore tecnico
Angelo Torzi - direttore generale scuola calcio
Oreste Garzia- segretario settore giovanile