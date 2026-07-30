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NovitÃ  in casa Sporting San Salvo: Elena D'Annunzio presidente, Andrea Daniele segretario generale

redazione
Sport
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Lo Sporting San Salvo comunica lâ€™avvenuto passaggio di consegna della dirigenza: Elena Dâ€™Annunzio presidente e Andrea Daniele segretario generale.

Questo il nuovo assetto societario che gestirÃ  la squadra Amatori e il Calcio a 5.

Lâ€™Academy, invece, stringe lâ€™accordo con la Us San Salvo diventando settore giovanile ufficiale confermando lâ€™intero Staff di allenatori e collaboratori; i ruoli gestionali saranno affidati a: 

Nicola Cilli - direttore tecnico 

Angelo Torzi - direttore generale scuola calcio

Oreste Garzia- segretario settore giovanile

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