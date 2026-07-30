Servizi ferroviari Tua e treni soppressi: "Assenza contemporanea di 13 capitreno per malattia"

I servizi ferroviari svolti da Tua hanno subito significative ripercussioni, con la soppressione di circa il 50 per cento dei collegamenti programmati.

Il disservizio Ã¨ stato determinato dallâ€™assenza contemporanea per malattia di 13 capitreno su 21 in organico, concentratasi in un arco temporale estremamente ristretto e comunicata, in diversi casi, anche a ridosso dellâ€™inizio dei turni.

Le assenze hanno interessato una percentuale compresa tra il 60 e il 70 per cento del personale viaggiante, rendendo oggettivamente impossibile garantire tutte le sostituzioni necessarie.

Tua precisa che le soppressioni non sono riconducibili a carenze nella programmazione del servizio o nellâ€™organizzazione dei turni. I collegamenti, infatti, erano stati regolarmente pianificati e il personale necessario era stato assegnato ai turni; la portata e la simultaneitÃ delle assenze per malattia non hanno tuttavia consentito la possibilitÃ di assicurare servizi alternativi.

Lâ€™azienda si scusa con i viaggiatori per i disagi pur avendo disposto il potenziamento dei servizi sostitutivi al fine di limitare le ripercussioni sulla mobilitÃ e ripristinare nel piÃ¹ breve tempo possibile la regolaritÃ dei collegamenti ferroviari.