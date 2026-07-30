"Una firma per sostenere le imprese di prossimità", l'appello della Confesercenti. Incontro al Mercato Santa Chiara di Vasto

La Confesercenti Nazionale ha promosso una raccolta firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare a sostegno del piccolo commercio ed a favore di prograami di rigenerazione urbana, in particolare nei centri storici ed in aree economiche speciali (ZES di prossimita') oggette a fenomeni di rarefazione commerciale.

La proposta se accolta dal Parlamento porterà alla individuazione in coordinamento con le Regioni ed i Comuni interessati delle aree (ZES di prossimità) dove vi sarà per il piccolo commercio di prossimita un regime fiscale di vantaggio e delle misure di sotegno economico per iniziative di promozione e di investimento da parte delle imprese.

Tutto ciò porterà alla istituzione di un fondo annuale con una dotazione di 600 milioni di euro, eventalmente finanziato dai grandi player dell' E-commerce.

Per sotenere tale iniziativa la Confesercenti di Vasto - informano in una nota il presidente Manuela Di Chiacchio e il direttore Patrizio Lapenna - sarà presente sabato 1 agosto alle ore 8,30, con un desk informativo al Mercato coperto di Santa Chiara in modo da raccogliore le sottoscrizioni degli operatori dei cittadini di Vasto. Parteciperà all'incontro l'assessore al Commercio Licia Fioravante.