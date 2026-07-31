Il Mercatino del Fatto a Mano a San Salvo Marina

Inizia un nuovo mese e continuano gli appuntamenti più colorati dell’estate: il Mercatino del Fatto a Mano.
“Vi aspettiamo sul Lungomare Sud di San Salvo Marina - dicono gli organizzatori della Pro Loco San Salvo - per una serata tra creatività, manualità e tante creazioni realizzate con passione. Un’occasione per passeggiare sul mare, scoprire pezzi unici e vivere insieme la magia delle sere d’estate”.
Appuntamento sabato 1 agosto, dalle 19 a mezzanotte.
L'evento è promosso dal progetto L'Arte del Saper Fare della Pro Loco San Salvo, con il supporto dell'Unpli Abruzzo e il patrocinio del Comune di San Salvo.
Vi aspettiamo per aprire insieme un nuovo mese di emozioni, colori e bellezza del fatto a mano!