Premio Città di San Salvo, proclamati i vincitori della sezione "Letteratura per Ragazzi". Beatrice Luzzi madrina della serata

Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, nella cornice di piazza San Vitale a San Salvo, la cerimonia conclusiva della sezione "Letteratura per Ragazzi" (11-18 anni) della XIV edizione del Premio Letterario Città di San Salvo.

Una vera e propria festa della cultura che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, riempiendo il cuore della città in un'atmosfera festosa e ricca di emozioni.

Sul palco sono intervenuti il sindaco Emanuela De Nicolis, la presidente del Consiglio Comunale e assessore regional Tiziana Magnacca, il vicepresidente della BCC Valle del Trigno Pasqualino Onofrillo, la direttrice Stefania Ciocca per la Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, la presidente del Premio Letterario Maria Travaglini e tutto il direttivo, i quali hanno espresso profonda soddisfazione per la riuscita della serata, ringraziando la cittadinanza, gli ospiti e tutti i collaboratori per aver reso Piazza San Vitale la cornice perfetta di un grande evento culturale.

A condurre e illuminare la serata è stata l'ospite d'onore Beatrice Luzzi. Nota e apprezzata figura del panorama televisivo e teatrale, la Luzzi ha conquistato il pubblico con la sua eleganza e professionalità. Durante la serata, l'ospite è stata intervistata da Anna Santoro, offrendo lo spunto per raccontare anche la sua esperienza di autrice con il libro "Una famiglia a due piazze" (Armando De Nigris Editore): un'opera in cui racconta con ironia e spontaneità il vissuto di due gravidanze in due anni, offrendo spunti reali e riflessioni profonde su maternità, corpo e istinto femminile.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direttrice artistica Angela Strippoli e alla videomaker Michela Masciarelli per i bellissimi e suggestivi video realizzati, che hanno saputo raccontare ed evidenziare al meglio le emozioni di questo importante percorso culturale, oltre che a tutta la cittadinanza, agli ospiti e ai collaboratori per aver reso Piazza San Vitale la cornice perfetta di una grande festa della lettura.

Momento clou della serata è stata la proclamazione dei vincitori tra le opere finaliste: