Oltre 120 pannelli per la 'big tappa' dell'Infiorata all'Uncinetto a San Salvo Marina

Domenica 2 agosto 2026 San Salvo Marina ospiterÃ la Big tappa dell'Infiorata all'Uncinetto Itinerante 2026, l'appuntamento piÃ¹ atteso e significativo dell'intero percorso itinerante, promosso dalla Pro Loco San Salvo.

Dopo aver toccato borghi, piazze e comunitÃ di diverse regioni italiane â€” attraversando Calabria, Abruzzo, Liguria e Molise in dieci tappe, passando per ROMA con l'infiorata storica â€” il progetto dell'Infiorata all'Uncinetto torna nel luogo che lo ha visto nascere.

A San Salvo Marina si ritroveranno insieme tutte le opere realizzate lungo il cammino, (oltre 120 pannelli), dando vita a un'esposizione a cielo aperto sul lungomare cittadino, dove ogni pannello racconterÃ una tappa, un territorio e una comunitÃ .

L'evento rappresenta un'occasione unica per ammirare il lavoro, la creativitÃ e la passione delle numerose "uncinettine", delle Pro Loco di Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana,Lazio, Marche Molise e Abruzzo, delle associazioni e delle comunitÃ che hanno reso possibile questo progetto, costruendo una vera rete di collaborazione tra territori attraverso l'arte dell'uncinetto.

La giornata Ã¨ pensata per accogliere quanti hanno seguito il progetto lungo il suo cammino e per far conoscere a turisti e visitatori un'iniziativa in costante crescita, grazie all'impegno di tante donne, volontari e associazioni Pro Loco.

L'inaugurazione

L'evento si aprirÃ ufficialmente alle ore 18:00 con la cerimonia di inaugurazione, momento in cui verrÃ presentata al pubblico la grande esposizione che raccoglie tutti i pannelli realizzati durante il viaggio itinerante 2026.

Patrocini e sostegno

L'Infiorata all'Uncinetto Itinerante 2026 Ã¨ realizzata con il sostegno della Regione Abruzzo, dell'Unpli Avruzzo e Chieti, dei Comuni ospitanti, delle associazioni e delle comunitÃ coinvolte lungo il percorso. La tappa di San Salvo Marina Ã¨ patrocinata dalla CittÃ di San Salvo.

Un ringraziamento particolare va al Centro di Distribuzione Amazon di San Salvo, e in particolare alla referente Enrica Palmieri, per il sostegno concreto offerto a un progetto che unisce territori, persone e tradizioni.