Festa dell'Incontro all'Incoronata di Vasto, due appuntamenti per la 46^ edizione

Sabato 1 e domenica 2 agosto torna l'appuntamento con la Festa dell'Incontro. Evento tradizionale per il quartiere dell’Incoronata di Vasto, quest’anno pronto a vivere la 46esima edizione.

Per la prima volta quest'anno, oltre ai tradizionali stand gastronomici di arrosticini, porchetta, scrippelle, pasta e ceci, patatine e panini, troverete la novità del piatto unico con le tradizionali polpette cacio e uova.

La serata di sabato 1 sarà allietata da “Sergio e gli amici” mentre nella serata di domenica 2 agosto vi sarà la band “80Special”.

“Invitiamo tutta la cittadinanza e i turisti a partecipare, cogliendo l’occasione per divertirsi in amicizia e gustando del buon cibo, come la storia della festa ci insegna”, dicono gli organizzatori.