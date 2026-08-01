Sei società del Vastese si uniscono: nasce il Consorzio Volley Colli e Trabocchi

Sei società uniscono competenze ed esperienze per creare nuove opportunità per atleti, tecnici e famiglie.

Nasce ufficialmente il Consorzio Colli e Trabocchi, fondato da Sportland Gissi, Enjoy Volley Vasto, Amasport, Ad Maiora, Vasto Volley e BTS Volley San Salvo.

Il progetto – si evidenzia in una nota – nasce con un obiettivo preciso: rafforzare la collaborazione tra le società del territorio, valorizzando le singole identità e creando iniziative comuni dedicate alla crescita della pallavolo.

“Il Consorzio non nasce per sommare società, ma per moltiplicarne le opportunità.”

Ogni società manterrà piena autonomia tecnica, sportiva e organizzativa. Il Consorzio favorirà eventi, formazione, progetti giovanili, attività nelle scuole, condivisione di risorse e promozione del territorio dei Colli e della Costa dei Trabocchi.

Tra gli obiettivi principali ci sono la volontà di offrire ulteriori opportunità di crescita agli atleti, creare nuove occasioni di confronto e sviluppare una rete più forte tra società, tecnici, dirigenti e famiglie.

Il primo appuntamento ufficiale sarà la cena di presentazione del 6 agosto a Gissi, mentre il 1° settembre è previsto il primo evento estivo del Consorzio.

Il progetto sarà aperto anche ad altre società che ne condividano principi, obiettivi e Carta Etica.