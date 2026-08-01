Tornano 'I Concerti di Mezzanotte' nei Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto

Tutto è pronto per la XVII edizione de I Concerti di Mezzanotte organizzati dalla Scuola Civica Musicale ‘Florindo Ritucci Chinni’ e dal Teatro Rossetti, istituzioni del Polo Culturale della Città del Vasto, patrocinate e sostenute dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.
Dal 1^ e sino al 12 agosto ci sarà grande musica, a mezzanotte, nel suggestivo scenario dei Giardini di Palazzo d’Avalos.
La presidente del Polo Culturale, Anna Maria Di Paolo, invita tutti a compiere interamente il percorso d’ascolto di questa edizione perché, per tradizione consolidata, tanti saranno i linguaggi della grande musica con artisti che arriveranno dall’Italia e dall’estero.
Musicisti illustri accanto a talenti del nostro territorio oltreché ai docenti della Scuola Civica Musicale, alimenteranno un cartellone ricco di sorprese che saprà emozionare i tanti turisti e cittadini che aspettano questa nuova edizione.
Ci sarà anche un evento speciale il concerto del “Trio di Parma” (Alberto Miodini, pianoforte, Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello) che si esibirà eccezionalmente al Teatro Rossetti, nella serata di domenica 2 agosto alle ore 21.30
I CONCERTI DI MEZZANOTTE
Programma
Sabato 1 agosto
La storia del vibrafono fra i grandi del jazz
Giovanni Perin, vibrafono
Simone Basile, chitarra
Ivano Sabatini, contrabasso
Samuele Giancola, batteria
Domenica 2 agosto
“Trio di Parma” – Evento speciale - Teatro Rossetti ore 21,30
Alberto Miodini, pianoforte
Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello
Lunedì 3 agosto
Canzoni di lotta e di amore dal Sudamerica
Nicole Massonisso, voce
Francesco D’Alessandro, basso
Stefano Barbati, chitarra
Marco DI Blasio, fisarmonica
Martedì 4 agosto
“Resonancias” per il 150° anniversario di Manuel De Falla
Marco Salcito, chitarra
Gianluca Sulli, clarinetto
Massimo Magri, violoncello
Graziella Guardiani, voce e recorder
Antonio Di Silvestre, colascione
Antonio Franciosa, percussioni
Mercoledì 5 agosto
Da Petrucciani ai nuovi percorsi del jazz
Stefano “Cocco” Cantini, sassofono tenore e soprano
Raffaele Pallozzi, pianoforte
Emanuele Di Teodoro, basso elettrico
Andrea Ciaccio, batteria
Giovedì 6 agosto
Il pianoforte tra romantico e contemporaneo
Michele Taraborrelli, pianoforte
Venerdì 7 agosto
Una voce, una chitarra: Da Siviglia a Napoli
Chiara Tarquini, soprano
Eugenio Caronna, chitarra
Sabato 8 agosto
Jazz e dintorni di “Erika Petti quartet”
Erika Petti, voce e chitarra
Miriam Fornari, pianoforte e synth
Damiano Lanciano, basso e contrabbasso
Giuseppe Venditti, batteria e percussioni
Domenica 9 agosto
Chitarra e quartetto d’archi dentro la musica da camera
Davide Di Ienno, chitarra
Quartetto di Napoli
Giorgiana Strazzullo, violino
Lorenza Maio, violino
Carmine Caniani, viola
Veronica Fabbri Valenzuela, violoncello
Martedì 11 agosto
Spanish evening and the magic of dance
Riccardo Zamuner, violino
Tommaso Benciolini, flauto
Dmitry Ishkhanov, pianoforte
Bogdan Dugalić, pianoforte
Mercoledì 12 agosto
“Sound archives” - Crossover del Rolli quintet
Emanuela Di Benedetto, voce
Gianluca Caporale, sassofoni, flauto e clarinetto
Giulio Gentile, pianoforte
Maurizio Rolli, basso elettrico fretless, fretted e cb.
Luca Di Muzio, Batteria e percussioni