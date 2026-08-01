Tornano 'I Concerti di Mezzanotte' nei Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto

Tutto è pronto per la XVII edizione de I Concerti di Mezzanotte organizzati dalla Scuola Civica Musicale ‘Florindo Ritucci Chinni’ e dal Teatro Rossetti, istituzioni del Polo Culturale della Città del Vasto, patrocinate e sostenute dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

Dal 1^ e sino al 12 agosto ci sarà grande musica, a mezzanotte, nel suggestivo scenario dei Giardini di Palazzo d’Avalos.

La presidente del Polo Culturale, Anna Maria Di Paolo, invita tutti a compiere interamente il percorso d’ascolto di questa edizione perché, per tradizione consolidata, tanti saranno i linguaggi della grande musica con artisti che arriveranno dall’Italia e dall’estero.

Musicisti illustri accanto a talenti del nostro territorio oltreché ai docenti della Scuola Civica Musicale, alimenteranno un cartellone ricco di sorprese che saprà emozionare i tanti turisti e cittadini che aspettano questa nuova edizione.

Ci sarà anche un evento speciale il concerto del “Trio di Parma” (Alberto Miodini, pianoforte, Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello) che si esibirà eccezionalmente al Teatro Rossetti, nella serata di domenica 2 agosto alle ore 21.30

I CONCERTI DI MEZZANOTTE

Programma

Sabato 1 agosto

La storia del vibrafono fra i grandi del jazz

Giovanni Perin, vibrafono

Simone Basile, chitarra

Ivano Sabatini, contrabasso

Samuele Giancola, batteria

Domenica 2 agosto

“Trio di Parma” – Evento speciale - Teatro Rossetti ore 21,30

Alberto Miodini, pianoforte

Ivan Rabaglia, violino

Enrico Bronzi, violoncello

Lunedì 3 agosto

Canzoni di lotta e di amore dal Sudamerica

Nicole Massonisso, voce

Francesco D’Alessandro, basso

Stefano Barbati, chitarra

Marco DI Blasio, fisarmonica

Martedì 4 agosto

“Resonancias” per il 150° anniversario di Manuel De Falla

Marco Salcito, chitarra

Gianluca Sulli, clarinetto

Massimo Magri, violoncello

Graziella Guardiani, voce e recorder

Antonio Di Silvestre, colascione

Antonio Franciosa, percussioni

Mercoledì 5 agosto

Da Petrucciani ai nuovi percorsi del jazz

Stefano “Cocco” Cantini, sassofono tenore e soprano

Raffaele Pallozzi, pianoforte

Emanuele Di Teodoro, basso elettrico

Andrea Ciaccio, batteria

Giovedì 6 agosto

Il pianoforte tra romantico e contemporaneo

Michele Taraborrelli, pianoforte

Venerdì 7 agosto

Una voce, una chitarra: Da Siviglia a Napoli

Chiara Tarquini, soprano

Eugenio Caronna, chitarra

Sabato 8 agosto

Jazz e dintorni di “Erika Petti quartet”

Erika Petti, voce e chitarra

Miriam Fornari, pianoforte e synth

Damiano Lanciano, basso e contrabbasso

Giuseppe Venditti, batteria e percussioni

Domenica 9 agosto

Chitarra e quartetto d’archi dentro la musica da camera

Davide Di Ienno, chitarra

Quartetto di Napoli

Giorgiana Strazzullo, violino

Lorenza Maio, violino

Carmine Caniani, viola

Veronica Fabbri Valenzuela, violoncello

Martedì 11 agosto

Spanish evening and the magic of dance

Riccardo Zamuner, violino

Tommaso Benciolini, flauto

Dmitry Ishkhanov, pianoforte

Bogdan Dugalić, pianoforte

Mercoledì 12 agosto

“Sound archives” - Crossover del Rolli quintet

Emanuela Di Benedetto, voce

Gianluca Caporale, sassofoni, flauto e clarinetto

Giulio Gentile, pianoforte

Maurizio Rolli, basso elettrico fretless, fretted e cb.

Luca Di Muzio, Batteria e percussioni