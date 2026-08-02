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Termini e Condizioni

La Villa comunale di Vasto accoglie il 'Festival del Benessere'

redazione
Appuntamenti
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Dal 1 al 16 agosto, la Villa comunale di Vasto aprirÃ  le sue porte a un festival che celebra armonia, creativitÃ , consapevolezza e connessione umana.
 
Tra alberi storici, ampi spazi verdi, atmosfere sonore, laboratori, trattamenti e incontri dedicati alla crescita personale, prenderÃ  vita un villaggio esperienziale capace di accogliere ogni sera centinaia di persone alla ricerca di ispirazione, bellezza e nuove connessioni. Un'occasione per incontrare un pubblico sensibile, curioso e appassionato, in uno spazio dove poter raccontare il tuo lavoro, condividere i tuoi valori e dare visibilitÃ  ai tuoi prodotti e servizi.
 
Un ambiente accogliente e ricco di proposte, dove natura, benessere, arte e relazioni si incontrano per creare un'esperienza autentica e memorabile.
 
Ti aspettiamo al tramonto, dalle ore 19 in poi, nella suggestiva atmosfera della Villa comunale di Vasto, uno dei luoghi piÃ¹ amati della cittÃ , trasformato per l'occasione in un percorso dedicato al benessere e alla creativitÃ 
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