La Villa comunale di Vasto accoglie il 'Festival del Benessere'

Dal 1 al 16 agosto, la Villa comunale di Vasto aprirÃ le sue porte a un festival che celebra armonia, creativitÃ , consapevolezza e connessione umana.

Tra alberi storici, ampi spazi verdi, atmosfere sonore, laboratori, trattamenti e incontri dedicati alla crescita personale, prenderÃ vita un villaggio esperienziale capace di accogliere ogni sera centinaia di persone alla ricerca di ispirazione, bellezza e nuove connessioni. Un'occasione per incontrare un pubblico sensibile, curioso e appassionato, in uno spazio dove poter raccontare il tuo lavoro, condividere i tuoi valori e dare visibilitÃ ai tuoi prodotti e servizi.

Un ambiente accogliente e ricco di proposte, dove natura, benessere, arte e relazioni si incontrano per creare un'esperienza autentica e memorabile.

Ti aspettiamo al tramonto, dalle ore 19 in poi, nella suggestiva atmosfera della Villa comunale di Vasto, uno dei luoghi piÃ¹ amati della cittÃ , trasformato per l'occasione in un percorso dedicato al benessere e alla creativitÃ