Medicina Turistica a Vasto Marina, in servizio la dottoressa Eleonora Fioriti

Operativo dal 2 al 31 agosto, ad eccezione della giornata del lunedÃ¬, il servizio di Medicina Turistica riattivato a Vasto Marina, sul lungomare Ernesto Cordella, nei locali dell'ex Mercato Ittico di proprietÃ del Comune.

Lâ€™apertura Ã¨ prevista dal martedÃ¬ alla domenica dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

A garantire il servizio - evidenzia in una nota il consigliere regionale e comunale Francesco Prospero (Fratelli d'Italia) - sarÃ la dottoressa Eleonora Fioriti, classe 2000, nata e cresciuta a Vasto e laureata in Medicina e Chirurgia allâ€™UniversitÃ degli Studi di Ferrara nellâ€™ottobre 2025.

Â«La sua presenza rappresenta un ulteriore motivo di gioia e di orgoglio. Parliamo â€“ rimarca Prospero â€“ di una giovane vastese che ha sempre considerato la medicina la sua piÃ¹ grande passione e che ha accettato con entusiasmo la responsabilitÃ di lavorare nella sua cittÃ . SarÃ la professionista impegnata nel presidio e per questo il suo incarico assume un valore ancora piÃ¹ significativo. I giovani devono essere incoraggiati, sostenuti e messi nelle condizioni di dimostrare il proprio valore. La dottoressa Fioriti â€“ conclude il consigliere â€“ avrÃ lâ€™opportunitÃ di maturare unâ€™importante esperienza professionale e, nello stesso tempo, offrirÃ un servizio concreto ai turisti presenti in cittÃ Â».

LE SOTTOLINEATURE DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI - Il servizio offre visite ambulatoriali e domiciliari alle persone che, durante il soggiorno, hanno bisogno di una prestazione di medicina generale.

Le prestazioni sono a pagamento secondo le tariffe previste dalla normativa nazionale: 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro per quella domiciliare. Il versamento puÃ² essere effettuato alle casse Cup oppure tramite bollettino di conto corrente.

Sono gratuite le prestazioni rese nei casi di emergenza e urgenza riconosciuti dal medico e le prescrizioni di farmaci salvavita.

Lâ€™ambulatorio Ã¨ riservato ai turisti non residenti. Restano a disposizione per tutti il servizio di continuitÃ assistenziale in via Marco Polo 51/A (telefono 116117), destinato ai problemi sanitari non differibili negli orari di competenza, e gli altri servizi offerti nella Casa di comunitÃ di Vasto, nonchÃ© la rete dellâ€™emergenza sanitaria 118.

