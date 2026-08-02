Accademia Dinamika protagonista ai Campionati Italiani di Parkour: cinque podi e un vicecampione italiano

Grande soddisfazione per l'Accademia Dinamika di San Salvo e Vasto, protagonista ai Campionati Italiani FGI di Parkour, disputati nell'ambito della Ginnastica in Festa Summer Edition 2026 alla Fiera di Rimini.

Accompagnati dai tecnici Loris Ruggieri e Lorenzo Masciulli, i dieci atleti dell'Accademia hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio, conquistando cinque podi complessivi, due finali nella categoria Allievi e il titolo di vicecampione italiano Gold J2.

A firmare il risultato piÃ¹ importante Ã¨ stato Samuele Cerbaso, che nella categoria Gold J2 ha conquistato uno splendido 2Â° posto. Dopo aver chiuso le qualifiche con il terzo miglior tempo (29"99), Samuele ha disputato una finale straordinaria, migliorandosi fino a 27"63 e chiudendo ad appena 8,5 decimi di secondo dal titolo italiano.

Ottime prestazioni anche nelle categorie Silver, dove l'Accademia Dinamika ha conquistato ben quattro podi: NicolÃ² Giammichele con uno splendido primo posto, mentre Davide De Giorgi, Francesco Carrelli ed Emma Battaglia hanno conquistato la medaglia d'argento nelle rispettive categorie, confermando il costante percorso di crescita della squadra.

Positivo anche il bilancio della categoria Allievi, composta da atleti alla loro prima esperienza in un Campionato Italiano. Gabriele Lizzi e Leonardo Bevilacqua hanno raggiunto la finale, con Bevilacqua che ha chiuso al 7Â° posto, mentre Enea Di Cicco, Pauahtun D'Ingiullo e Stefano Gabriele hanno affrontato con determinazione una competizione di altissimo livello, portando a casa fantastici tempi in gara e maturando un'importante esperienza nazionale.

Â«Siamo estremamente orgogliosi di tutti i ragazzi. Al di lÃ dei risultati, hanno dimostrato impegno, determinazione e grande maturitÃ nell'affrontare una manifestazione di questo livello. Questi traguardi sono il frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione e ci motivano a continuare a crescereÂ», commentano i tecnici Loris Ruggieri e Lorenzo Masciulli.

L'Accademia Dinamika guarda ora ai prossimi appuntamenti con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti, portare sempre piÃ¹ atleti a competere nei Campionati Italiani e continuare a far crescere il movimento del parkour tra i giovani del territorio di San Salvo, Vasto e dintorni.