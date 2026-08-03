Ottimi riscontri per la 'Cena del Mosaico' a San Salvo, i ringraziamenti di Osvaldo Menna

Piazza San Vitale, centinaia di persone e una sola comunitÃ : buoni riscontri, anche quest'anno, per l'appuntamento con la â€˜Cena del Mosaicoâ€™, alla nona edizione, organizzta sabato 1 agosto a San Salvo.

Di seguito i ringraziamenti espressi da Osvaldo Menna, a none dei promotori.

Cari capotavola,

desideriamo rivolgere a ciascuno di voi un sentito e sincero grazie.

La IX Cena del Mosaico Ã¨ stata uno straordinario successo. Piazza San Vitale si Ã¨ riempita di persone, di sorrisi e di quel senso di comunitÃ che rappresenta il vero spirito della nostra manifestazione. Questo risultato porta anche la vostra firma.

Con il vostro entusiasmo avete coinvolto amici e familiari, organizzato i tavoli, raccolto le adesioni e contribuito, con disponibilitÃ e passione, alla perfetta riuscita della serata.

Ogni tavolo che avete organizzato non ha semplicemente riempito una piazza: ha contribuito a costruire una comunitÃ .

Da nove anni la Cena del Mosaico cresce grazie allâ€™impegno di tanti. Voi siete una parte fondamentale di questa storia e il vostro contributo ha permesso a centinaia di persone di vivere una serata allâ€™insegna della tradizione, della convivialitÃ e della bellezza. Sapere che la manifestazione Ã¨ ormai considerata un appuntamento identitario per San Salvo e che giÃ si guarda con entusiasmo alla X edizione Ã¨ motivo di grande soddisfazione per tutti noi.

Con lâ€™augurio di ritrovarci ancora insieme il prossimo anno, vi diciamo ancora una volta grazie per la fiducia, per lâ€™impegno e per lâ€™affetto che avete dimostrato verso questa iniziativa.

La Cena del Mosaico Ã¨ di chi la organizza, ma soprattutto di chi, come voi, ogni anno sceglie di viverla, sostenerla e farla crescere.

Grazie di cuore. Ci vediamo alla X Cena del Mosaico!

Gentilissimi Sponsor,

a conclusione della IX Cena del Mosaico, desideriamo esprimervi la nostra piÃ¹ sincera gratitudine per il prezioso sostegno che avete voluto accordare a questa iniziativa.

Sabato sera Piazza San Vitale ha accolto centinaia di persone in unâ€™atmosfera di condivisione, tradizione e bellezza, confermando come la Cena del Mosaico sia ormai un appuntamento atteso e un autentico simbolo identitario della nostra comunitÃ .

Un risultato di tale portata non si raggiunge da soli.

Il vostro contributo Ã¨ stato determinante. Non avete semplicemente sostenuto un evento, ma avete scelto di investire in un progetto che valorizza la storia, la cultura e il senso di appartenenza della nostra cittÃ .

La vostra fiducia ci ha consentito di organizzare una manifestazione allâ€™altezza delle aspettative, offrendo ai partecipanti una serata capace di unire persone, tradizioni e territorio in unâ€™unica, grande esperienza di comunitÃ .

Il successo di questa nona edizione appartiene anche a voi.

Sapere che tanti di voi guardano giÃ con entusiasmo alla X Cena del Mosaico rappresenta per noi il riconoscimento piÃ¹ bello e lo stimolo a continuare con ancora maggiore impegno.

Ci auguriamo di poter proseguire insieme questo percorso, certi che la collaborazione tra realtÃ imprenditoriali sia uno degli strumenti piÃ¹ efficaci per promuovere e valorizzare San Salvo.

Grazie per aver creduto in questo progetto. Grazie per aver contribuito, anno dopo anno, a far crescere una manifestazione che oggi appartiene allâ€™intera comunitÃ .

Con lâ€™auspicio di ritrovarvi ancora al nostro fianco per la X Cena del Mosaico, vi rinnoviamo la nostra piÃ¹ profonda riconoscenza.

Grazie di cuore. Arrivederci al prossimo anno.