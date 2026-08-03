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Beach volley giovanile protagonista con la Pulsee Beach Volley Cup a San Salvo Marina

LunedÃ¬ 3 agosto l'appuntamento

redazione
Sport
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La sabbia, il mare e quattro categorie pronte a contendersi il successo. LunedÃ¬ 3 agosto il Lido Mirage di San Salvo Marina ospiterÃ  la seconda edizione della Pulsee Beach Volley Cup, appuntamento dedicato ai giovani talenti del beach volley abruzzese.
 
In campo scenderanno atlete e atleti delle categorie Under 16 e Under 18, sia maschili sia femminili, per una giornata che si annuncia intensa: partite ravvicinate, entusiasmo, spirito di squadra e quella voglia di misurarsi che accompagna ogni giovane atleta quando entra in campo.
 
Dopo il positivo esordio dello scorso anno, il torneo torna con una formula ancora piÃ¹ completa. Lâ€™inserimento dellâ€™Under 16 maschile amplia il programma e rende la manifestazione un punto dâ€™incontro per alcune delle realtÃ  giovanili piÃ¹ interessanti del territorio e della regione.
 
A organizzare lâ€™evento sarÃ  la BTS Volley San Salvo, societÃ  da anni impegnata nella crescita del movimento pallavolistico locale. La scelta del beach volley non rappresenta soltanto una prosecuzione estiva della stagione indoor: sulla sabbia cambiano gli equilibri, aumentano le responsabilitÃ  individuali e ogni atleta Ã¨ chiamato a mettere in campo tecnica, resistenza, capacitÃ  di adattamento e carattere.
 
Il Lido Mirage diventerÃ  cosÃ¬, per unâ€™intera giornata, il centro del volley giovanile. Il pubblico potrÃ  seguire da vicino le gare e sostenere ragazze e ragazzi in un contesto capace di unire competizione, spettacolo e partecipazione.
 
A dare il nome alla manifestazione sarÃ  anche questâ€™anno Pulsee Luce e Gas, Title Sponsor dellâ€™evento. Pulsee, societÃ  di Axpo Italia dedicata ai clienti domestici, che offre un'energia semplice e sostenibile con una delle proposte piÃ¹ complete sul mercato, accompagnerÃ  lâ€™iniziativa insieme ad AVP Services, presente sul territorio attraverso lo store Axpo Pulsee Luce e Gas di San Salvo.
 
Ma i veri protagonisti saranno loro: i giovani atleti. Per molti sarÃ  una nuova occasione per confrontarsi, mettere alla prova il lavoro svolto durante lâ€™anno e vivere una giornata di sport davanti a compagni, famiglie e appassionati.
 
Lâ€™appuntamento Ã¨ fissato per lunedÃ¬ 3 agosto al Lido Mirage di San Salvo Marina. La seconda Pulsee Beach Volley Cup Ã¨ pronta a riportare sulla sabbia energia, talento e passione.
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