Beach volley giovanile protagonista con la Pulsee Beach Volley Cup a San Salvo Marina

La sabbia, il mare e quattro categorie pronte a contendersi il successo. LunedÃ¬ 3 agosto il Lido Mirage di San Salvo Marina ospiterÃ la seconda edizione della Pulsee Beach Volley Cup, appuntamento dedicato ai giovani talenti del beach volley abruzzese.

In campo scenderanno atlete e atleti delle categorie Under 16 e Under 18, sia maschili sia femminili, per una giornata che si annuncia intensa: partite ravvicinate, entusiasmo, spirito di squadra e quella voglia di misurarsi che accompagna ogni giovane atleta quando entra in campo.

Dopo il positivo esordio dello scorso anno, il torneo torna con una formula ancora piÃ¹ completa. Lâ€™inserimento dellâ€™Under 16 maschile amplia il programma e rende la manifestazione un punto dâ€™incontro per alcune delle realtÃ giovanili piÃ¹ interessanti del territorio e della regione.

A organizzare lâ€™evento sarÃ la BTS Volley San Salvo, societÃ da anni impegnata nella crescita del movimento pallavolistico locale. La scelta del beach volley non rappresenta soltanto una prosecuzione estiva della stagione indoor: sulla sabbia cambiano gli equilibri, aumentano le responsabilitÃ individuali e ogni atleta Ã¨ chiamato a mettere in campo tecnica, resistenza, capacitÃ di adattamento e carattere.

Il Lido Mirage diventerÃ cosÃ¬, per unâ€™intera giornata, il centro del volley giovanile. Il pubblico potrÃ seguire da vicino le gare e sostenere ragazze e ragazzi in un contesto capace di unire competizione, spettacolo e partecipazione.

A dare il nome alla manifestazione sarÃ anche questâ€™anno Pulsee Luce e Gas, Title Sponsor dellâ€™evento. Pulsee, societÃ di Axpo Italia dedicata ai clienti domestici, che offre un'energia semplice e sostenibile con una delle proposte piÃ¹ complete sul mercato, accompagnerÃ lâ€™iniziativa insieme ad AVP Services, presente sul territorio attraverso lo store Axpo Pulsee Luce e Gas di San Salvo.

Ma i veri protagonisti saranno loro: i giovani atleti. Per molti sarÃ una nuova occasione per confrontarsi, mettere alla prova il lavoro svolto durante lâ€™anno e vivere una giornata di sport davanti a compagni, famiglie e appassionati.

Lâ€™appuntamento Ã¨ fissato per lunedÃ¬ 3 agosto al Lido Mirage di San Salvo Marina. La seconda Pulsee Beach Volley Cup Ã¨ pronta a riportare sulla sabbia energia, talento e passione.