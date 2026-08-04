"Non c'Ã¨ turismo senza di noi", a Vasto l'evento per l'Abruzzo e il Molise della campagna Filcams Cgil

Far emergere il lavoro che rende possibile il turismo, dare voce a chi ogni giorno garantisce servizi, accoglienza e ospitalitÃ e accendere i riflettori sulle condizioni occupazionali del comparto. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa promossa dalla Filcams Cgil Abruzzo Molise, in programma mercoledÃ¬ 5 agosto, a partire dalle ore 20, a Vasto, in piazza Rossetti, nell'ambito della campagna nazionale "Non c'Ã¨ turismo senza di noi", il tour itinerante della Filcams che, da giugno 2026 a marzo 2027, attraversa l'Italia per incontrare le lavoratrici e i lavoratori del settore turistico, informare su diritti, salari e tutele contrattuali e promuovere un confronto pubblico sul futuro del comparto.

L'appuntamento rappresenta una delle tappe del camper della Filcams Cgil, presente sul territorio dal 27 luglio, e sarÃ dedicato all'analisi delle principali criticitÃ che caratterizzano il lavoro stagionale nel turismo, un settore che in Abruzzo e Molise occupa oltre 78mila lavoratrici e lavoratori e coinvolge piÃ¹ di 21 mila imprese, contribuendo in maniera significativa all'economia dei due territori.

La serata si aprirÃ con i saluti introduttivi e gli interventi della coordinatrice della Filcams Cgil Abruzzo Molise, Emanuela Loretone, del segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e del sindaco di Vasto, Francesco Menna. SeguirÃ uno dei momenti centrali dell'iniziativa: un'intervista pubblica, a cura di Giulia Lineette, artista visiva e responsabile dello spazio milanese di Scomodo, alle lavoratrici e ai lavoratori del settore turistico che racconteranno la propria esperienza professionale, offrendo una testimonianza diretta sulle condizioni di lavoro, sulle difficoltÃ quotidiane e sul valore di professioni spesso invisibili, ma indispensabili per il funzionamento dell'intero sistema turistico. L'iniziativa si concluderÃ con un momento musicale accompagnato da un dj set.

"Con questa iniziativa vogliamo dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori del turismo, troppo spesso invisibili agli occhi dell'opinione pubblica nonostante rappresentino il motore di un settore strategico per l'economia dell'Abruzzo e del Molise - afferma la coordinatrice della Filcams Cgil Abruzzo Molise, Emanuela Loretone - Dietro l'immagine di una vacanza ci sono professionalitÃ , competenze e sacrifici che meritano di essere riconosciuti. Ancora oggi, perÃ², continuiamo a confrontarci con lavoro povero e precario, con irregolaritÃ contrattuali, part time fittizi, salari insufficienti e condizioni che non garantiscono pienamente diritti e tutele. Ascoltare direttamente le testimonianze delle lavoratrici e dei lavoratori - conclude - significa raccontare la realtÃ del settore e ribadire un principio semplice: non puÃ² esistere un turismo di qualitÃ senza lavoro di qualitÃ ".