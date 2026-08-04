'Infiorata all'Uncinetto Itinerante' tra arte, passione ed entusiasmo a San Salvo Marina

Ci sono tappe che rappresentano semplicemente una fase di un percorso e altre che, invece, lasciano un segno significativo e duraturo.

La tappa di San Salvo Marina dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto Itinerante 2026 a cura della Pro Loco San Salvo Ã¨ stata una di queste. Una giornata intensa, quella di domenica 2 agosto, partecipata e ricca di significato.

L'inaugurazione si Ã¨ svolta alla presenza delle â€˜uncinettineâ€™ e dei vertici della Pro Loco capitanati dalla presidente Maria Sabatini, assieme al sindaco Emanuela De Nicolis e agli assessori Elisa Marinelli e Gianmarco Travaglini, del RME Manager Antonio Palermini di Amazon San Salvo che ha sostenuto con convinzione questo importante progetto, delle associazioni del territorio e di tutte le infioratrici che, con passione e instancabile impegno, hanno reso possibile il percorso.

"Protagonisti dellâ€™iniziativa sono stati i 120 pannelli allâ€™uncinetto, realizzati grazie allâ€™impegno paziente e appassionato di numerose persone. Tra i momenti piÃ¹ significativi anche lâ€™inaugurazione della Panchina del Mare, destinata ad accompagnare le prossime tappe dellâ€™Itinerante, diventando un simbolo del nostro viaggio e un punto dâ€™incontro dove cittadini e visitatori potranno fermarsi, scattare una foto e portare con sÃ© un ricordo di questa bellissima esperienza" ha spiegato la presidente Sabatini. "Unâ€™opera che nasce dal contributo di ciascuno e dal talento e dalla dedizione delle singole uncinettine, ma che trova la sua piena espressione quando tutte queste realizzazioni si uniscono dando vita a un insieme piÃ¹ ampio e significativo" ha sottolineato il sindaco De Nicolis.

Nel corso dellâ€™inaugurazione, il primo cittadino sansalvese ha espresso apprezzamento per la passione e lâ€™entusiasmo che caratterizzano il progetto, sottolineando la capacitÃ dellâ€™iniziativa di coinvolgere progressivamente un numero sempre maggiore di persone.

Ãˆ stata evidenziata la qualitÃ di un percorso che parte dal contributo individuale e trova la sua massima espressione nellâ€™unione, quando esperienze, storie e competenze diverse si integrano in unâ€™unica opera collettiva.

Un particolare riconoscimento Ã¨ stato rivolto alla collaborazione tra le associazioni cittadine, considerata un esempio significativo di lavoro di rete e di capacitÃ di generare risultati condivisi a beneficio dellâ€™intera comunitÃ .

Un ringraziamento Ã¨ stato inoltre espresso a tutte le uncinettine e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dellâ€™iniziativa, che ha permesso a San Salvo di essere protagonista di un progetto di grande valore culturale e sociale, portando il nome della cittÃ in diverse realtÃ del territorio nazionale.

A San Salvo, questa esperienza ha animato gli spazi pubblici, suscitato interesse e partecipazione, e generato momenti di incontro e condivisione.

Il percorso prosegue, con lâ€™obiettivo di continuare a valorizzare storie, territori, comunitÃ ed esperienze condivise, attraverso un lavoro costante e partecipato.