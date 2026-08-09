Torna la Sagra della Vongola a Casalbordino Lido

Una serata allâ€™insegna del gusto, della convivialitÃ e della solidarietÃ . LunedÃ¬ 10 agosto, a partire dalle ore 19,30, via Bachelet a Casalbordino Lido ospiterÃ la nuova edizione della Sagra della Vongola, appuntamento atteso dellâ€™estate organizzato dalla Protezione Civile Madonna dellâ€™Assunta, con il prezioso supporto dellâ€™Associazione Nazionale Alpini â€“ sede di Atessa e il patrocinio del Comune di Casalbordino.
Protagonista della serata sarÃ uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica locale: la vongola, proposta in un contesto pensato per riunire cittadini, famiglie, turisti e visitatori in un clima di festa e condivisione.
Ma dietro al piacere della tavola câ€™Ã¨ soprattutto un importante obiettivo benefico. Il ricavato della manifestazione sarÃ infatti destinato allâ€™acquisto di nuove attrezzature per le emergenze, strumenti fondamentali che consentono ai volontari della Protezione Civile di operare quotidianamente con maggiore efficacia e tempestivitÃ a servizio del territorio. La sagra assume cosÃ¬ un significato che va oltre lâ€™aspetto enogastronomico: un semplice piatto della tradizione diventa espressione concreta di partecipazione, impegno civico e attenzione alla comunitÃ .
In un periodo in cui il volontariato rappresenta spesso una presenza essenziale nelle situazioni di emergenza, sostenere iniziative di questo tipo significa contribuire direttamente alla sicurezza e alla capacitÃ di intervento sul territorio.
Lâ€™appuntamento Ã¨ dunque per lunedÃ¬ sera sul litorale di Casalbordino: una buona occasione per gustare le specialitÃ locali, trascorrere qualche ora in compagnia e sostenere chi, ogni giorno, Ã¨ impegnato per il bene di tutti.