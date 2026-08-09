Doppio appuntamento a San Lorenzo di Vasto con la tradizionale Sagra Sagne e Fasciule

Doppio tradizionale appuntamento, nelle notti stellate a San Lorenzo di Vasto, per la Sagra 'Sagne e fasciule', alla sua 29^ edizione.

Domenica 9 e lunedÃ¬ 10 agosto, dalle ore 20, nel piazzale antistante la Chiesa di San Lorenzo Martire, appuntamento con â€˜Gastronomia e musica sotto le stelleâ€™.

Nel corso delle due serate, su iniziativa della Parrocchia di San Lorenzo Martire, potranno essere degustati prodotti eno-gastronomici, tra cui le rinomate â€˜Sagne e fasciuleâ€™, e specialitÃ dolciarie caserecce. Serate che saranno rallegrate da spettacoli musicali.

Foto archivio della preparazione delle sagne