"Histonium Short Dance", nuova edizione in rampa di lancio

Torna sabato 22 agosto 2026, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo dâ€™Avalos, Histonium Short Dance, la rassegna dedicata alla danza contemporanea promossa da Histonium Ballet Center, giunta alla sua terza edizione.

Lâ€™iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di Vasto, dellâ€™Assessorato alla Cultura e di Palazzo dâ€™Avalos, si conferma un appuntamento di riferimento per la diffusione della cultura coreutica contemporanea nel territorio, offrendo al pubblico lâ€™opportunitÃ di incontrare artisti, autori e interpreti provenienti da diverse realtÃ della scena nazionale.

La serata sarÃ presentata da Paola Cerella e proporrÃ una selezione di lavori capaci di raccontare la pluralitÃ dei linguaggi della danza contemporanea, attraverso differenti poetiche, sensibilitÃ e percorsi artistici.

Gli autori e performer della serata saranno Elisa Quadrana, Francesco Biasi, NicolÃ² Troiano, Alessia Antoniuccio, Valentina Sechi e Luca Tomao.

Si potrÃ assistere alle loro ricerche coreografiche che indagano le dinamiche tra individuo e collettivitÃ , tra appartenenza e trasformazione, attraverso scritture fisiche intense ed immersive.

Accanto agli spettacoli, Histonium Short Dance proporrÃ anche un momento di formazione dedicato a studenti, professionisti e appassionati della danza. Nei giorni 20, 21 e 22 agosto 2026 si svolgeranno infatti attivitÃ di approfondimento con workshop di tecnica contemporanea, laboratori di improvvisazione e composizione coreografica, creando unâ€™occasione di confronto diretto tra artisti e partecipanti, nei meravigliosi spazi di Palazzo dâ€™Avalos.

La direzione artistica della rassegna Ã¨ affidata a Eleonora Galante, con la collaborazione di Marco Lattuchelli.

Giunta alla sua terza edizione, Histonium Short Dance continua a promuovere la danza contemporanea come linguaggio capace di generare incontro, riflessione e partecipazione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale e architettonico della cittÃ di Vasto.

HISTONIUM SHORT DANCE â€“ III EDIZIONE

22 agosto 2026 | Ore 21.30

Giardini di Palazzo dâ€™Avalos â€“ Vasto