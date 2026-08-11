Ciclo Club Vasto, grande attenzione alla mostra sui 50 anni di storia

Chiusa con ottimi riscontri, nella Sala Bontempo di Palazzo dâ€™Avalos la mostra fotografica organizzata dal Ciclo Club Vasto in occasione del 50Â° anniversario della fondazione dellâ€™associazione, una delle realtÃ ciclistiche piÃ¹ longeve e radicate dâ€™Abruzzo.

Un appuntamento, quello organizzato dal sodalizio presieduto da Mario Alinovi, che ha rappresentato molto piÃ¹ di una semplice esposizione fotografica: la mostra ha ripercorso cinquantâ€™anni di storia del sodalizio vastese attraverso immagini, cimeli, maglie, biciclette, coppe, trofei, articoli di giornale e testimonianze che hanno raccontato lâ€™evoluzione del club e il suo profondo legame con la cittÃ .

Tra i materiali piÃ¹ significativi esposti, le fotografie che documentano la presenza a Vasto di Gino Bartali, figura leggendaria del ciclismo italiano, insieme ai numerosi trofei e riconoscimenti conquistati nel corso degli anni dal Ciclo Club.

Particolare spazio Ã¨ stato dedicato anche alla straordinaria storia di Nicolas Barone, campione vastese che ha portato il nome di Vasto ai vertici del ciclismo internazionale, fino a indossare la prestigiosa maglia gialla al Tour de France. Fotografie, articoli e documenti hanno consentito ai visitatori di ripercorrere le tappe di una carriera che rappresenta una pagina importante della storia sportiva della cittÃ .

La mostra ha inoltre restituito attraverso oggetti e immagini la quotidianitÃ di unâ€™associazione profondamente radicata nel territorio: le maglie del club, le biciclette, i trofei, le fotografie delle manifestazioni e delle competizioni e tutto ciÃ² che, nel corso di cinque decenni, ha contribuito a costruire lâ€™identitÃ del Ciclo Club Vasto.

Â«Questa mostra â€“ ha sottolineato il sindaco Francesco Menna â€“ ha avuto il merito di trasformare la memoria in un patrimonio condiviso. Cinquantâ€™anni di attivitÃ del Ciclo Club Vasto raccontano non soltanto la passione per il ciclismo, ma anche una parte importante della storia della nostra comunitÃ . Conservare e valorizzare queste testimonianze significa trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport, dellâ€™impegno, della passione e dellâ€™appartenenza al territorioÂ».

La chiusura della mostra segna dunque la conclusione di un importante momento celebrativo, ma non della storia del Ciclo Club Vasto, che continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e una testimonianza viva della cultura sportiva del territorio.



