Una pedalata speciale per l'eclissi di sole, l'appuntamento a Vasto

Pedalata lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi in occasione dell'eclissi di sole di mercoledì 12 agosto.

La pedalata è condotta Alessandro Ricci - accompagnatore cicloturistico con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo, giornalista, autore di guide dedicate al cicloturismo in Abruzzo e animatore di ‘Borracce di poesia’.

Lungo il percorso, soste per raccontare curiosità sul territorio e leggere brani dedicati al fenomeno dell’eclissi.



“Dopo gli eventi delle Pedalate di luna piena, altra occasione per vivere la Costa dei Trabocchi in modo nuovo - spiegano da Borracce di poesia -. Importante: in Italia il fenomeno astronomico nella data indicata è parziale. Le pedalata è modo di vivere questo tratto di costa in modo insolito, assistendo quindi al parziale momento dell'eclissi poco prima del tramonto. Da sottolineare che l’organizzazione si occupa della pedalata, i partecipanti sono tenuti sotto la propria responsabilità a munirsi di dispositivo appositi per l’osservazione dell'eclissi”.



La pedalata parte da Vasto Marina per raggiungere Punta Aderci e tornare poi indietro al punto di partenza.

Un percorso di tipo turistico, adatto a tutti. La prenotazione è obbligatoria (Info Alessandro, 328-3543346).