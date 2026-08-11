A Scerni è tutto pronto per 'Le Ruelle di lu Paese'

È stata presentata, nel cuore del borgo di Scerni, la nuova edizione de “Le Ruelle di lu Paese”, la manifestazione pronta a tornare nelle serate di martedì 11 e mercoledì 12 agosto ad animare vicoli e piazze del centro storico con un itinerario dedicato ai prodotti tipici, alla musica, alle tradizioni e alle eccellenze del territorio.

La presentazione dell’evento si è svolta proprio all’interno del borgo che ospiterà la manifestazione, offrendo l’occasione per illustrare il percorso, le novità dell’edizione e il programma che accompagnerà cittadini e visitatori nelle prossime serate.

Ristoratori, locande dei prodotti tipici, associazioni e cantine saranno protagonisti di un itinerario che attraverserà gli angoli più caratteristici del paese, tra degustazioni, proposte gastronomiche, vini del territorio, musica e momenti di intrattenimento.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà il taglio del nastro della mostra dedicata ai 150 anni dell’Istituto Agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni, un appuntamento dal forte valore storico e simbolico per una realtà profondamente legata alla vocazione agricola e produttiva del territorio. Da lì prenderà il via il percorso de “Le Ruelle".

Musica e prodotti tipici allieteranno i vicoli del paese, accompagnando il pubblico alla scoperta dei sapori, delle tradizioni e delle bellezze del centro storico di Scerni.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello di mercoledì 12 agosto, con la presenza dello special guest Fakko DJ, protagonista di una delle serate musicali della manifestazione.

Nel corso della presentazione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Carlucci ha sottolineato il valore de “Le Ruelle” come occasione di promozione e valorizzazione dell’intero territorio.

«Le Ruelle rappresentano una vetrina importante per Scerni – sottolinea Carlucci – perché riescono a mettere insieme le nostre specialità enogastronomiche, le bellezze del borgo, la cultura e le tradizioni, coinvolgendo le tante realtà che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva l’identità del nostro paese».

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. «Il nostro grazie va ai ristoratori, alle locande, alle cantine, alle associazioni, ai volontari e a quanti hanno lavorato per costruire questa nuova edizione. È attraverso la collaborazione e la partecipazione che possiamo promuovere Scerni e raccontare, a chi viene a visitarci, le nostre eccellenze e le nostre bellezze».

Particolare attenzione è stata riservata anche all’apertura dedicata ai 150 anni dell’Istituto Agrario di Scerni, istituzione che ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per la formazione, l’agricoltura e lo sviluppo del territorio.

Dunque, tutto è pronto: Scerni apre le sue Ruelle, tra sapori, vino, musica, tradizioni e promozione delle eccellenze locali.