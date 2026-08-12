Quarant’anni dopo: la rimpatriata delle classi 5ª A e 5ª B dell’Istituto Tecnico Commerciale “Mattioli” di San Salvo

Quarant’anni. Un arco di vita che sembra immenso quando lo si guarda da lontano, ma che si accorcia improvvisamente quando ci si ritrova seduti allo stesso tavolo, circondati dagli stessi volti che hanno accompagnato gli anni più formativi della giovinezza.

Così, i ragazzi diplomati nel 1986 all’Istituto Tecnico Commerciale Raffaele Mattioli di San Salvo si sono ritrovati lunedì 10 agosto 2026 per una cena speciale, una rimpatriata che non è stata solo un incontro, ma un ritorno alle radici.

Un viaggio emotivo che ha riportato alla luce episodi, avventure, corse mattutine, gite scolastiche, risate in albergo, amicizie nate tra i banchi e mai davvero sopite. le classi 5ªA e 5ªB hanno condiviso un percorso che ha lasciato un’impronta indelebile.

Il tragitto quotidiano, le corse per non arrivare in ritardo, il cambio di istituto che trasformò tutti in “campioni di velocità”, la divisione iniziale tra maschi e femmine che non impedì la nascita di un legame fortissimo.

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