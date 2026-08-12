Premio letterario 'Città di San Salvo', Catena Fiorello ospite d’onore e Alessandra Relmi alla conduzione

Cresce l’attesa a San Salvo per la serata conclusiva della XIV edizione del Premio letterario Città di San Salvo.

Giovedì 20 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice di piazza San Vitale ospiterà la cerimonia di premiazione.

L’evento, promosso dal Comune di San Salvo, guidato dal sindaco Emanuela De Nicolis, in collaborazione con la Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, presieduta da Nicola Valentini, si preannuncia come un importante appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura.

Catena Fiorello ospite d’onore, Alessandra Relmi alla conduzione - A impreziosire la serata sarà un parterre d’eccezione. La conduzione sarà affidata ad Alessandra Relmi, attrice e conduttrice abruzzese attiva nel cinema, nel teatro e nella televisione.

Ospite d’onore della XIV edizione sarà Catena Fiorello, celebre autrice e figura di rilievo del panorama editoriale e televisivo italiano.

Autrice di numerosi romanzi apprezzati dal pubblico e dalla critica, tra cui Picciridda, dal quale è stato tratto l’omonimo film pluripremiato, L’amore a due passi e la saga de Le signore di Monte Pepe, Catena Fiorello durante la serata condividerà con il pubblico alcune riflessioni sul valore della narrazione e della lettura.

Ad accompagnare la cerimonia sarà anche la musica dal vivo dei Giovani di AC della Parrocchia San Nicola Vescovo, che cureranno la colonna sonora della serata.

Gli 8 finalisti e la valutazione delle giurie

A contendersi i riconoscimenti in palio saranno gli otto romanzi finalisti.

L’assegnazione dei premi avverrà attraverso una duplice modalità:

Giuria Tecnica: premierà le prime tre opere classificate;

Giuria Popolare: assegnerà autonomamente il proprio premio a una delle otto opere finaliste.

Le giurie al lavoro: un grande sforzo corale

Alle spalle del Premio c’è un importante lavoro di lettura, valutazione e analisi, portato avanti da due distinte commissioni.

Giuria Tecnica: Laura D’Angelo, Miriam Salladini, Davide Carulli, Annalisa Preta, Lucrezia Morleo e Tania Buccini.

Giuria Popolare: Maria Di Fabio, Maria Petrella, Rosa Gaspari, Liberata Antinarella, Miranda Marcozzi, Marisa D’Alfonso, Maria Del Casale, Palmina Napolitano, Diana Savelli, Clara Di Risio, Marilena Venditti, Adriana Bellucci, Giorgia Travaglini, Alessandra Sammarone, Patrizia Ciurlia, Fernanda Ciurlia.

L’Amministrazione Comunale, la Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, la Presidente del Premio Maria Travaglini e tutto il direttivo esprimono la propria gratitudine a tutti i componenti delle giurie per il rigore, l’impegno e la dedizione dimostrati.

Contatti e informazioni

Sito web: www.premiosansalvo.it

Instagram: @premioletterariosansalvo

Facebook: Premio Letterario Città di San Salvo