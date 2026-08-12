"Cuore diviso” con il Tákapa Trio a Palazzo d’Avalos: musica, emozioni e un grande abbraccio da Vasto

Una serata di musica, emozioni e appartenenza nella suggestiva cornice del Cortile di Palazzo d’Avalos.

Domenica 9 agosto il Tákapa Trio, formato da Stefania Caccavello alla voce, Sandro Tascione alla chitarra e Sara Panicciari al violino, ha portato in scena “Cuore diviso tra Napoli, Abruzzo e il mondo”, un viaggio musicale capace di attraversare luoghi, ricordi e culture diverse.



Un concerto costruito intorno al tema delle radici e delle appartenenze, partendo da Napoli e dall’Abruzzo per aprirsi poi ad altri luoghi e altre sonorità. Canzoni, racconti e suggestioni si sono intrecciati in un percorso nel quale la musica è diventata il filo conduttore per parlare di partenze e ritorni, nostalgia, accoglienza e di quella particolare sensazione che appartiene a chi sente di avere più di una terra nel cuore.



A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione del pubblico, attento e caloroso, che ha accompagnato il trio durante tutto il concerto, condividendone atmosfere ed emozioni.



«Portare Cuore diviso proprio a Vasto aveva per noi un significato particolare – racconta Stefania Caccavello –. Questo spettacolo nasce dal legame con Napoli e con l’Abruzzo e dal sentimento di chi, nella vita, scopre di poter appartenere profondamente a più di un luogo. Sentire ieri sera la partecipazione e l’affetto del pubblico è stato il modo più bello per raccontare questo legame.»



Il Tákapa Trio desidera esprimere il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale di Vasto, al sindaco Francesco Menna e all’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, per aver reso possibile l’appuntamento e per l’attenzione dedicata alle iniziative culturali e musicali della città.



Un ringraziamento particolarmente sentito va inoltre alle operatrici dei Musei di Palazzo d’Avalos: Francesca, Federica, Violetta e Angela, che hanno seguito il trio durante la preparazione e lo svolgimento della serata.



Si ringrazia inoltre Muzak Eventi per il supporto e la collaborazione, preziosi per la riuscita dell’evento.



«Ci teniamo a citarle una per una – sottolineano i musicisti – perché dietro un concerto c’è un lavoro che spesso il pubblico non può vedere. Francesca, Federica, Violetta e Angela si sono prodigate per aiutarci in ogni momento, affrontando con noi necessità e piccoli imprevisti con una disponibilità davvero straordinaria. Alla loro professionalità hanno aggiunto qualcosa che non è mai scontato: gentilezza, attenzione e umanità. Ci hanno fatto sentire accolti e per questo conserveremo un ricordo ancora più bello di questa serata.»



Il concerto di Palazzo d’Avalos si è così trasformato in qualcosa che è andato oltre la semplice esibizione musicale: un incontro tra artisti, pubblico e città, nel segno della condivisione e della bellezza.



«Ci sono serate che finiscono con l’ultima nota e altre che continuano a risuonare dentro anche il giorno dopo. Quella di Vasto, per noi, sarà una di queste. Grazie a chi ha lavorato perché tutto questo fosse possibile e, soprattutto, grazie al pubblico che ha scelto di esserci e di condividere con noi questo viaggio.»



Tákapa Trio

Stefania Caccavello – voce

Sandro Tascione – chitarra

Sara Panicciari – violino