Nuovo Ospedale di Vasto, la Asl cerca team per direzione lavori e sicurezza

Un altro step nell'ambito della pianificazione in corso per la realizzazione del nuovo Ospedale di Vasto: la Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato una gara europea da 5.3 milioni di euro per lâ€™affidamento della direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attivitÃ tecniche connesse alla costruzione del presidio previsto in localitÃ Pozzitello.

Si tratta di una procedura distinta dalla gara, giÃ in corso, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dellâ€™Ospedale.

Si corre su binari paralleli - si sottolinea in una nota della direzione aziendale - mentre la commissione valuta le offerte per individuare chi dovrÃ progettare nel dettaglio e costruire il nuovo presidio, la Asl avvia la selezione dei professionisti che dovranno seguirne lâ€™esecuzione per conto dellâ€™Azienda.

Ãˆ anche il passaggio che rende piÃ¹ vicino il cambio di prospettiva indicato nei mesi scorsi dalla Direzione strategica: non piÃ¹ soltanto un progetto da far avanzare attraverso le autorizzazioni e le procedure amministrative, ma unâ€™opera per la quale organizzare concretamente la fase di cantiere.

Lâ€™investimento complessivo Ã¨ di circa 150 milioni di euro. Il progetto di fattibilitÃ tecnico-economica Ã¨ stato approvato dalla Asl nel maggio 2025. Il Ministero della Salute ha ammesso lâ€™intervento al finanziamento il 28 luglio dello stesso anno e a settembre Ã¨ arrivato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il progetto Ã¨ stato quindi adeguato alle indicazioni ricevute, con modifiche di piccola entitÃ e non sostanziali, senza variazioni del quadro economico. Il 30 dicembre la Asl ha avviato la gara europea per lâ€™appalto integrato, che comprende progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Alla scadenza dei termini erano arrivate 11 offerte, attualmente allâ€™esame della Commissione nominata il 31 marzo 2026.

Â«Per anni il nuovo Ospedale di Vasto Ã¨ stato soprattutto un progetto atteso. Oggi siamo dentro un percorso fatto di atti, risorse e procedure concrete â€“ sottolinea il direttore generale della Asl Mauro Palmieri â€“. La gara per la costruzione Ã¨ in corso e con questa nuova procedura prepariamo anche la struttura tecnica che dovrÃ dirigere e controllare lâ€™esecuzione dellâ€™opera. Ãˆ un passaggio rilevante, perchÃ© un investimento di queste dimensioni richiede non soltanto unâ€™impresa di costruzioni, ma anche competenze adeguate per governare il cantiere, verificarne la qualitÃ e garantirne la sicurezza. Il nostro obiettivo resta portare avanti fino in fondo i procedimenti aperti, con rigore e attenzione ai tempi. E soprattutto fare in modo che il nuovo ospedale non sia semplicemente un edificio diverso, ma una struttura capace di organizzare meglio percorsi, servizi e attivitÃ di cura per Vasto e per tutto il territorio di riferimentoÂ».

Lâ€™incarico messo a gara non si esaurisce infatti nella presenza di un direttore dei lavori. Comprende la verifica tecnica e amministrativa dellâ€™esecuzione, la contabilitÃ , lâ€™assistenza al collaudo, la gestione delle eventuali varianti, le verifiche di conformitÃ , le attivitÃ di reporting e il coordinamento della sicurezza durante tutta la fase esecutiva.

SI cerca, dunque, un team che dovrÃ comprendere un direttore dei lavori, un direttore operativo, un ispettore di cantiere, un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e un coordinatore dei flussi informativi. La Asl ha scelto di affidare unitariamente questi servizi, senza suddividerli in lotti, per mantenere integrate le funzioni tecniche di direzione e controllo.

La dimensione dellâ€™incarico riflette anche la complessitÃ dellâ€™opera da seguire. Il nuovo presidio non Ã¨ concepito semplicemente come la sostituzione dellâ€™attuale edificio ospedaliero, ma come una diversa organizzazione delle funzioni sanitarie: accessi e percorsi piÃ¹ chiaramente distinti, integrazione tra emergenza, diagnostica, degenza, attivitÃ ambulatoriali e servizi e una struttura pensata secondo criteri piÃ¹ attuali.



