'Un vastesissimo favolando', letture animate con Domenica Di Pasquale ai Giardini d'Avalos

Vanno avanti gli appuntamenti dell'evento estivo dedicato ai piÃ¹ piccoli "Lettura Animata - Un vastesissimo favolando", libro scritto da Domenica Di Pasquale (edizioni Tabula Fati).
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Vasto, prevede una serie di incontri, "letture per orecchie curiose di ogni etÃ ", volte a far scoprire attraverso le favole le bellezze della cittÃ del Vasto.
Di seguito i dettagli principali dell'evento:
- Quando: Tutti i mercoledÃ¬, dal 1Â° luglio al 26 agosto
- Orario: Ore 18:00
- Dove: Giardini di Palazzo d'Avalos, Vasto