A Vasto Marina una nuova tappa del Campionato Italiano di beach volley

Fervono i preparativi per l’organizzazione della tappa vastese del Campionato italiano di beach volley, maschile e femminile, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

Nella Sala consiliare Giuseppe Vennitti del Comune la presentazione ufficiale dell’appuntamento sportivo che si terrà, ancora una volta, sui campi allestiti nell’area del Lido Acapulco di lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

“Siamo particolarmente orgogliosi – commentano il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna – di poter accogliere anche nel 2026 questa importante manifestazione di beach volley, un appuntamento atteso e apprezzato dalla nostra città. Ospitare una tappa del campionato italiano significa portare a Vasto grandi atleti, appassionati e visitatori, contribuendo a promuovere il nostro territorio attraverso i valori dello sport, della sana competizione e della partecipazione. La conferma di questo evento è anche il risultato della collaborazione tra Amministrazione comunale, Federazione Italiana Pallavolo, organizzatori, realtà del territorio e volontari, ai quali rivolgo un sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità con cui rendono possibile questa manifestazione. Vasto è pronta ancora una volta a vivere giornate di sport, spettacolo e aggregazione, con l’auspicio che sempre più cittadini e turisti possano partecipare e vivere pienamente questo appuntamento sulla nostra costa”.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla Beach On di Massimo Di Risio in collaborazione con l’Altino Volley, realtà che da anni lavora con passione per portare sul territorio manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, con la nuova società Avastese Volley, che da questa stagione sarà presente in maniera stabile sul territorio con il proprio settore giovanile e con la direzione del Lido Acapulco di Massimo Di Lorenzo.

Tra i presenti alla conferenza di illustrazione della tappa tricolore vastese Vito Fiorillo, consigliere territoriale Fipav Abruzzo Sud Est.

Non manca, anche in questa edizione, il supporto della Regione Abruzzo all’organizzazione. “È un evento di rilievo che rappresenta un’importante occasione per promuovere le nostre spiagge e, più in generale, il territorio abruzzese – sottolinea il consigliere regionale vastese Francesco Prospero – Un risultato reso possibile dalla sinergia tra diverse istituzioni e realtà del territorio”.







