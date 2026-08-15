'Bagnini a quattro zampe' a Vasto Marina, domenica l'esercitazione

Domenica 16 agosto lo stabilimento Lido Fernando n. 29 ospiterà esercitazioni operative, incontri con le unità cinofile e attività dedicate alla prevenzione per adulti e bambini.

Tutto questo nell'ambito dell’evento speciale sulla costa “Sicurezza in mare e unità cinofile: prevenzione, formazione e tecniche di intervento”.

L'iniziativa patrocinata dal Comune di Vasto si rivolge a cittadini, famiglie e appassionati e ha lo scopo di promuovere la cultura del soccorso, la prevenzione e il rispetto del mare e dell’ambiente marino.

Riunendo in un unico contesto Istituzioni, professionisti del soccorso e volontari, attraverso attività e simulazioni di soccorso operativo in mare realizzate dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) Sezione Abruzzo e Molise in collaborazione con i Baschi Azzurri Abruzzo ODV, la Società Nazionale di Salvamento e la Lifeguard – La Compagnia del Mare - la spiaggia sarà trasformata per qualche ora in uno spazio didattico a cielo aperto.

Il valore civico della giornata rappresenta un’imperdibile occasione per promuovere la prevenzione attiva che vede nella capacità di fare rete e di creare una coscienza collettiva volta alla prudenza e al rispetto delle regole necessarie, l’unica strada per poter vivere e frequentare in serenità le nostre spiagge e l’ambiente marino in generale.

Solo attraverso l’informazione chiara ed efficace e la formazione fruibile e diretta la consapevolezza della sicurezza propria e altrui può costituirsi come valore collettivo capace di ridurre drasticamente il rischio in mare per coloro che decidono di viverlo in qualsiasi forma.

Programma dell’evento

a partire dalle ore 10:00 i partecipanti potranno assistere e prendere parte a diverse attività:

- Dimostrazioni di salvataggio operativo in mare;

- Approfondimenti sulle strategie di soccorso e sulla sicurezza balneare;

- Sessioni dedicate alla prevenzione per grandi e bambini;

- Incontri con le Unità Cinofile da salvataggio;

Il fulcro della manifestazione sarà rappresentato dalle simulazioni operative delle Unità Cinofile. La funzione di questi cani speciali va ben oltre il sostanziale ausilio tecnico durante l’emergenza in acqua;

La presenza dei “bagnini a quattro zampe”, la perfetta sintonia con i loro conduttori, l’esempio di dedizione delle Unità Cinofile e dei soccorritori veicola in modo diretto ed efficace soprattutto ai più giovani, la trasmissione delle nozioni e dei valori quali l’empatia e il rispetto, sensibilizzandoli alla sicurezza in modo ludico e incentivando la partecipazione civica.