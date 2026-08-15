'Nottambula' di successo al centro di San Salvo

Ottimi i riscontri per l'edizione numero 11 di Nottambula, la notte bianca di San Salvo, andata in scena giovedÃ¬ 13 agosto, promossa dall'associazione culturale New Generation con il patrocinio del Comune di San Salvo e l'essenziale contributo dei vari sponsor che da anni collaborano per la buona riuscita della manifestazione.

Evento anche quest'anno in grado di attirare migliaia di residenti e turisti con il centro cittadino trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un ricco programma che ha spaziato tra spettacoli di strada, musica dal vivo, area food & beverage, intrattenimento per bambini e negozi aperti fino a tarda notte per lo shopping sotto le stelle.

A far vibrare la piazza principale di Nottambula un nome simbolo dell'intrattenimento e del clubbing italiano: Giorgio Prezioso celebre dj e produttore di Radio Deejay, colonna portante della musica dance italiana ed internazionale dagli anni â€˜90 a oggi. L'appuntamento Ã¨ stato arricchiti dalla presenza del mattatore Giuseppe Di Cesare, in arte Stellina, comico e cabarettista abruzzese originario di Teramo.

Piena soddisfazione Ã¨ stata espressa dagli organizzatori per l'ottima riuscita dell'evento.

Fotoservizio a cura di Nicola Palma Ucci