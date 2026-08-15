Fanno il pieno di presenze 'Le Ruell di lu Paese' a Scerni: "Successo straordinario"

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la nuova edizione de “Le Ruelle”, manifestazione che anche quest’anno ha superato le 10mila presenze, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate nel panorama del Vastese e dell’intera provincia di Chieti.

«Le Ruelle si conferma ancora una volta l’evento simbolo dell’estate e una manifestazione capace di richiamare migliaia di persone anche da fuori territorio – dichiara Domenico Giuliani, presidente dell’Associazione Lucene –. Aver superato nuovamente le 10mila presenze rappresenta per tutti noi un motivo di grande orgoglio e premia il lavoro svolto durante tutto l’anno».

Il presidente Giuliani ha quindi voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

«Il mio ringraziamento va innanzitutto a tutti i componenti dell’associazione che ho l’onore di rappresentare. I nostri ragazzi sono stati meravigliosi: hanno lavorato con entusiasmo, passione e spirito di sacrificio, dimostrando quanto si possa realizzare quando si condivide un obiettivo comune. Ringrazio inoltre i volontari, i collaboratori, gli operatori e tutti coloro che, a diverso titolo, hanno lavorato per garantire il successo della manifestazione».

Un ringraziamento speciale è rivolto ai ristoratori, alle associazioni e alle attività del territorio, che con i loro piatti, le specialità e le tante prelibatezze proposte hanno animato e arricchito il percorso enogastronomico.

«Il loro contributo è stato fondamentale – sottolinea Giuliani – perché ha permesso ai visitatori di vivere un autentico viaggio tra i sapori e le tradizioni della nostra terra. Attraverso la qualità delle proposte gastronomiche e l’impegno di tutti gli operatori coinvolti, Le Ruelle ha saputo raccontare e promuovere le nostre eccellenze. Straordinaria e bella è stata anche la mostra Pomologica organizzata in occasione dei 150 anni di storia dell'istituto Tecnico Agrario Cosimo Ridolfi.

Un sentito ringraziamento è rivolto anche alle Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Croce Rossa, Protezione Civile di Scerni e Operai del Comune per il prezioso contributo fornito sul piano della sicurezza e per aver assicurato il regolare svolgimento dell’intero evento.

Particolare riconoscenza è stata espressa nei confronti dell’Amministrazione comunale, che ha creduto fin dall’inizio nel valore e nelle potenzialità della manifestazione.

«L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto Le Ruelle, contribuendo concretamente alla sua crescita e portando valore aggiunto attraverso idee e proposte – prosegue Giuliani –. Grazie a questa importante collaborazione siamo riusciti a trasformare l’evento in un efficace strumento di promozione turistica, culturale ed enogastronomica, offrendo a migliaia di visitatori l’opportunità di conoscere e apprezzare le bellezze, le tradizioni e i prodotti della nostra terra».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Daniele Carlucci, che ha evidenziato il valore della manifestazione per la promozione e la crescita dell’intero territorio.

«Il nuovo straordinario successo de Le Ruelle dimostra quanto questa manifestazione sia ormai diventata un appuntamento irrinunciabile della nostra estate – dichiara il sindaco Carlucci –. Superare le 10mila presenze significa aver saputo costruire un evento attrattivo, capace di unire tradizione, enogastronomia, cultura e accoglienza. Le Ruelle rappresenta una vetrina preziosa per il nostro territorio e per tutte le attività che vi operano».

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento agli organizzatori e a tutte le realtà coinvolte.

«A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare il presidente Domenico Giuliani, tutti i componenti dell’Associazione Lucene, i volontari, i ristoratori, le associazioni, le attività partecipanti e le Forze dell’Ordine. Dietro un risultato così importante ci sono mesi di lavoro, impegno e collaborazione. L’Amministrazione continuerà a sostenere iniziative come questa, capaci di promuovere le nostre eccellenze, rafforzare il senso di comunità e generare importanti ricadute turistiche ed economiche».

L’Associazione Lucene ringrazia infine tutti i partecipanti, i cittadini e i turisti che hanno scelto di vivere questa edizione de “Le Ruelle”, contribuendo a renderla indimenticabile.

«Questo successo appartiene a tutta la comunità – conclude il presidente Domenico Giuliani –. Grazie di cuore a tutti: Le Ruelle è la dimostrazione di quanto una comunità unita possa fare per promuovere la propria identità e il proprio territorio».