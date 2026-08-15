Certame di poesia dialettale a Celenza sul Trigno, ecco i vincitori della 55^ edizione

Gabriele Ruggieri, di Villa Vomano (Teramo) si aggiudica il 55esimo Certame di poesia dialettale “Elio De Aloysio” di Celenza sul Trigno, organizzato anche quest'anno dalla Pro Loco, presieduta da Greta Pollace.

Secondo classificato il poeta di Catignano (Pescara) Ireneo Gabriele Recchia, mentre il terzo posto è andato a Vittorio Verducci di Notaresco (Teramo).

La giuria e il comitato scientifico sono stati presieduti dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone che, nel suo intervento, ha ricordato come la storia del Certame di Celenza sia la storia della poesia dialettale abruzzese.

La serata culturale, ospitata nella cornice di piazza del Popolo, è stata allietata da Laura Molino, accompagnata da valenti musicisti. E' stato inoltre possibile visitare la mostra artistica di Diego Carchesio, in un’occasione per unire poesia, musica e arte in un’unica serata.

“Anche quest'anno - sottolinea la presidente della Pro Loco, Greta Pollace - abbiamo voluto proseguire la tradizione nata negli anni Settanta a Celenza”.

