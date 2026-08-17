Assegnato a Remo Rapino il Premio di arte & cultura "Ruggero da Fraine"

Dal 10 agosto la Pro Loco Fraine è tornata ad animare questo splendido borgo dell’Alto Vastese grazie ad un ricco programma di eventi di arte, cultura e tradizioni.

“Per questa estate la Pro Loco ha organizzato un programma di spessore culturale – dichiara Giacomo Di Pasquale, presidente della Pro Loco Fraine – A dire il vero le nostre attività sono già iniziate il 10 e 11 agosto, con la proiezione in piazza in due serate dei film “Buen Camino” con Checco Zalone e “La vita va così” di Riccardo Milani. Il 12 agosto è stata la volta della “VII edizione del Festival della fisarmonica e de lu Du Botte”, che ha riscontrato un grande successo di pubblico. Mentre il giorno 13 si è svolto il tradizionale pranzo dei soci e dei simpatizzati dell’associazione. Il 14 agosto è stata la volta della passeggiata ecologica, con oltre 50 partecipanti che hanno effettuato un trekking tra i sentieri e i boschi del nostro incontaminato territorio frainese”.

“Nonostante il paese di Fraine sia vittima di uno spopolamento e di una scarsissima natalità, come tanti altri paesi dell’Alto Vastese, – fa presente Giacomo Di Pasquale – il nostro forte e immenso amore per il nostro paese, ci ha motivato nel mettere in campo una consistente attività di proposte verso la comunità e coloro che, originari di Fraine, sono ritornati per passare il periodo di ferie. Oltre al VII premio letterario, un altro appuntamento clou sarà rappresentato il 17 agosto dalla rievocazione storica di “Fragine Medievale” con figuranti, sbandieratori, musici e stand enogastronomici con prodotti tipici locali”.

Altri eventi: il 16 agosto, con partenza dal Municipio, c'è stata la Passeggiata notturna al Santuario Mater Domini. Al termine cocomerata e intrattenimento musicale;

il 17 agosto: ore 17.30 Piazza Santa Maria “Fragine Medievale” corteo storico fino alla Piazza della Chiesa di San Silvestro. Al termine cena e bevande tipiche. La serata sarà allietata dal musicista sax Gianni Di Iorio;

18 agosto: Ore 17.30 Largo Piano della Torre. VII Premio arte&cultura “Ruggero da Fraine”. Presentazione dei libri e incontro con lo scrittore REMO RAPINO, vincitore del premio 2026. Al termine premiazione, firmacopie e buffet/aperitivo;

19 agosto: Ore 17.30 Largo Piano della Torre (Chiesa San Silvestro) VII Premio di arte&cultura “Ruggero da Fraine”. Presentazione dei libri degli scrittori Elsa Flacco, Vincenzo Chielli e Andreina Sirena. Al termine premiazione, firmacopie e buffet;

21 agosto: ore 20,30 Festa finale per i 20 anni della Pro Loco Fraine con la band “Disco Ring” e stand gastronomici.

“Il Premio arte e cultura Ruggero da Fraine quest’anno è giunto alla sua VII edizione. In passato abbiamo premiato e ospitato personalità di spicco come il poeta paesologo Franco Arminio, il giornalista RAI Nicola Mastronardi, la scrittrice Elsa Flacco, l’artista contemporaneo Giuseppe Stampone, il famoso regista e scrittore Federico Moccia, il giornalista Rai Domenico Iannacone e l’Assessore Tiziana Magnacca – evidenzia Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine – Ma questa volta ci siamo superati invitando Remo Rapino, scrittore di successo a livello internazionale e orgoglio del nostro Abruzzo. Autore di successo di libri come “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, “Fubball”, “La Scortanza”, che gli sono valsi il prestigioso Premio Campiello e il premio “Gianni Mura”, oltre ad essere finalista a molte altre rassegne. Una grandissima presenza per la nostra Pro Loco di FRAINE che darà ancora più lustro e prestigio al nostro Premio “Ruggero da Fraine” e che consegneremo con grande soddisfazione al Prof. Remo Rapino”.

“Sia il Premio Letterario che la manifestazione Fragine Medievale hanno ricevuto l’Alto Patrocinio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, per il loro alto valore culturale e storico. Siamo certi che le iniziative organizzate per questa estate possano rappresentare un volano per la valorizzazione del nostro paese di FRAINE, troppo spesso dimenticato dalla politica e dalle istituzioni. – afferma Giacomo Di Pasquale – C’è tanta voglia di tornare al dibattito, voglia di bellezza, di relazioni e di cultura da condividere con serenità e spensieratezza. Un grazie immenso agli splendidi volontari della Pro Loco FRAINE che, gratuitamente, permettono ogni anno la riuscita di tutte le manifestazioni” – conclude Di Pasquale – “Vi aspettiamo nelle piazze di Fraine e faremo del nostro meglio come Pro Loco per accogliervi con arte, cultura, musica, tradizioni e svago in questo giro di boa dell’estate 2026”. Per informazioni 335.5869439.