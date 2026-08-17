Miglioramenti alla Stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, le sottolineature del vice sindaco Spadano

Dalla pagina Facebook del sindaco di Vasto vedo un suo video (clicca qui), con riprese nei locali della rinnovata Stazione Vasto - San Salvo, in cui egli dice che lâ€™opera realizzata Ã¨ il risultato di un interessamento suo e del senatore Luciano Dâ€™Alfonso.

Non ho mai voluto rivendicare la paternitÃ di quellâ€™opera perchÃ© credo che un Amministratore debba lavorare, nellâ€™interesse di una ComunitÃ , ossia quella di Vasto e San Salvo, in silenzio, ma mi corre lâ€™obbligo di fare presente come sono andate le cose in merito.

La Stazione che avevamo in precedenza era indegna del nostro territorio e il sottoscritto, allâ€™epoca presidente del Consiglio comunale di San Salvo, invitÃ² Peppino Forte, anche lui presidente del Consiglio di Vasto ad interessarci della ristrutturazione, chiedendo, con firma congiunta, un appuntamento con lâ€™allora direttore del Compartimento di Ancona. Lâ€™appuntamento non fu possibile averlo subito e quando avvenne, avvisai Peppino, che non potÃ© venire, e andammo ad Ancona io, Tiziana Magnacca e Vitale Ciavatta, conoscitore degli ambienti di Rete Ferroviaria Italiana.

A quellâ€™incontro ne seguirono altri, fino a quando il Direttore del Compartimento, da noi invitato venne a San Salvo, e, dopo avere visionata la stazione fatiscente, decise di inserirla nel piano dei finanziamenti delle stazioni del Compartimento da ristrutturare.

Da quel momento iniziÃ² la procedura di finanziamento, da parte di Rfi e, successivamente, di appalto della Stazione.

Il sottoscritto, unitamente al sindaco Magnacca e a Vitale Ciavatta, seguÃ¬ tutti i momenti della procedura, anche con video conferenze, con Rfi, fino allâ€™appalto, e poi con i vari direttori dei lavori, fino al completamento e alla inaugurazione della attuale stazione.

Tutto ciÃ² non Ã¨ finalizzato, da parte mia, ad accendere una inutile disputa con il sindaco di Vasto, ma semplicemente a invitarlo a collaborare nellâ€™interesse dei nostri territori, riprendendo anche il progetto della variante della Statale 16, che nel periodo estivo mostra ancora di piÃ¹ la sua necessitÃ e la pericolositÃ della situazione attuale.

Il vice sindaco di San Salvo

Dott. Eugenio Spadano