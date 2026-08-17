'Napoli milionaria' con la Compagnia Teatrale Fresana, appuntamento a San Salvo

Torna la rassegna â€˜Dialettando - Il Teatro del Sorrisoâ€™.
Nella serata di martedÃ¬ 18 agosto appuntamento con la Compagnia Teatrale Fresana che porterÃ in scena un grande classico del teatro: "Napoli milionaria" di Eduardo De Filippo.
Una libera e insolita interpretazione capace di regalare emozioni vere e ricordarci che, anche nella povertÃ , non mancano mai dignitÃ e risate.
Piazza San Vitale, San Salvo
Ore 21:00
Regia: Cesira Litterio
Personaggi e Interpreti:
Gennaro Jovine: Antonio Gliatta
Amalia: Marika Di Nella
Errico "Settebellizze": Antonio Di Cesare
Riccardo: William Turilli
Assunta e Margherita: Maria Silvia Ottaviano
La suora e il Dottore: Delio Di Biase
'O Miezo PrÃ¨vete: Luigi Di Stefano
Maria Rosaria: Mariangela Stampone
Amedeo: Antonio Napolitano
Adelaide Schiano: Carla Alfini
Teresa: Milda Stella
Il Brigadiere Ciappa: Luigi Leone
Vi aspettiamo per una serata all'insegna del buon teatro e delle risate! Non mancate!