Ferragosto Vastese in archivio: "Successo di partecipazione premia scelte per giovani e famiglie"

Numerose le presenze agli eventi programmati per il Ferragosto Vastese 2026. Colme di spettatori sia la Marina che il centro storico. Cala il sipario sui giorni centrali dell’estate ed è tempo di un primo bilancio.

A tracciarlo l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta che parla di “un successo di partecipazione che premia le scelte rivolte ai giovani e alle famiglie. È stato un Ferragosto Vastese all’insegna delle nuove tendenze musicali grazie alla coraggiosa scommessa dell’IILOVE Festival 2026: due serate tra concerti, elettronica, dj set e performance artistiche gratuite all’interno del centralissimo Love Village.”

Grande protagonista della serata Joan Thiele, reduce dal Festival di Sanremo e tra le artiste italiane più apprezzate degli ultimi anni. Insieme a lei okgiorgio in dj set, tra i nomi di riferimento della nuova elettronica presente nei principali festival e club italiani e internazionali, Fabio Celenza e Tära, per una serata che ha unito live, sperimentazione e performance. Infine stamane, all’alba, la novità dell’edizione 2026 è stata l’Alba Elettronica: il live de L’Agenda dei Buoni Propositi ha accompagnato il sorgere del sole sulla spiaggia di Vasto Marina.

“Grande emozione per il meraviglioso spettacolo pirotecnico che ha illuminato la notte vastese con luci, colori ed intensità che hanno fatto registrare l’apprezzamento dei tanti presenti sulla riviera e sui suggestivi affacci del centro storico cittadino” ha proseguito l’assessore Della Gatta. “Desidero ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo, hanno permesso uno svolgimento sereno di tutte le attività programmate: in particolare le Forze dell’Ordine, coordinate dal Vicequestore Pasquale Marcovecchio, la Polizia Locale, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e tutti i volontari per il loro preziosissimo servizio.”



